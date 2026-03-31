Leandro Paredes habló de la posibilidad de que Paulo Dybala juegue en Boca

El capitán del Xeneize reconoció el deseo del cordobés de ponerse la camiseta azul y oro: "Es un sueño que tiene por cumplir".
Leandro Paredes se refirió a la chance de que Paulo Dybala se sume a Boca Juniors para disputar la Copa Libertadores y no ocultó su entusiasmo. El capitán del equipo aseguró que sería “un sueño” contar con el delantero y dejó en claro que existe una ilusión compartida en torno a esa posibilidad.
“Para mí sería un sueño”, afirmó el mediocampista, quien además remarcó que el propio Dybala también tiene un deseo pendiente vinculado al club. Paredes sostuvo que la decisión dependerá de distintos factores, pero reconoció que su llegada sería muy importante para el plantel y para el mundo Boca. El atacante cordobés quedaría libre en junio tras finalizar su contrato en Europa lo que alimenta las especulaciones.
"Es un sueño para mí, lo dije siempre. Él también tiene mucha ilusión, tiene un sueño por cumplir. Hay muchas cosas en el medio que lo llevarán a tomar la decisión a venir o no. De mi parte, ojalá que pueda venir porque sería importante para todos", expresó sobre el tema.
Al referirse a la Copa Libertadores, Paredes fue claro sobre lo que significa este desafío en su carrera. “Ansiedad no, sí mucha ilusión y muchas ganas de poder jugar esta competición”, afirmó y recordó que en su primera etapa no tuvo la chance de disputarla. “Era muy joven y no tuve la oportunidad, así que sería un sueño para mí”, agregó.
En la misma línea, también anticipó lo que puede representar este torneo en su rol actual dentro del equipo. “Me va a tocar vivirlo de otra manera, siendo seguramente mucho más protagonista”, explicó y aseguró que serán “noches muy importantes” para su carrera y para el club.
Por último, el capitán destacó su sentido de pertenencia con Boca y su rol con los más jóvenes del plantel. “Trato de hablar lo más posible, de sacarles responsabilidad y que disfruten”, señaló y valoró el talento de las inferiores: “Hay mucha calidad y mucho futuro”, concluyó, con la intención de acompañar el crecimiento de los juveniles dentro del equipo.
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