Leandro Paredes habló de la posibilidad de que Paulo Dybala juegue en Boca

En la misma línea, también anticipó lo que puede representar este torneo en su rol actual dentro del equipo. “Me va a tocar vivirlo de otra manera, siendo seguramente mucho más protagonista”, explicó y aseguró que serán “noches muy importantes” para su carrera y para el club.

Por último, el capitán destacó su sentido de pertenencia con Boca y su rol con los más jóvenes del plantel. “Trato de hablar lo más posible, de sacarles responsabilidad y que disfruten”, señaló y valoró el talento de las inferiores: “Hay mucha calidad y mucho futuro”, concluyó, con la intención de acompañar el crecimiento de los juveniles dentro del equipo.