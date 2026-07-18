Duro golpe para River: Aldosivi lo eliminó de la Copa Argentina

River intentó reaccionar a través de la posesión de la pelota, pero mostró enormes dificultades para generar juego. Su única aproximación de la primera etapa fue un débil cabezazo de Fausto Vera que se perdió lejos del arco defendido por Ignacio Chicco.

Aldosivi volvió a golpear a los 29 minutos. Tras una buena acción por la izquierda de Matías Godoy, Federico Laurelli envió un centro atrás que Nicolás Cordero empujó a la red para establecer el 2-0 y profundizar el desconcierto del conjunto de Núñez.

Lejos de modificar el desarrollo, River siguió sin encontrar respuestas tras el descanso. Y a los 10 minutos del complemento llegó el golpe definitivo. Luego de una buena combinación ofensiva, el rebote de un remate terminó nuevamente en los pies de Tomás Fernández, que marcó su segundo gol de la noche para el contundente 3-0.

Aldosivi administró la ventaja

Con la amplia ventaja, Aldosivi administró el partido con inteligencia y dejó correr los minutos ante un River sin ideas, que recién pudo inquietar con un remate de Facundo Colidio y otro de Lucas Martínez Quarta, bien resueltos por Chicco.

El descuento llegó a los 41 minutos del segundo tiempo. Lautaro Pereyra probó desde afuera del área y el disparo se desvió en Rafael Santos Borré, descolocando al arquero marplatense para el 3-1.

En el tiempo agregado, el propio Pereyra estuvo cerca de darle algo de dramatismo al cierre con otro remate de media distancia, pero Nicolás Cordero despejó de cabeza sobre la línea cuando la pelota tenía destino de gol.

Con el pitazo final, Aldosivi desató un festejo histórico. El "Tiburón" consiguió una de las victorias más importantes de su historia reciente y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, vigente campeón del certamen.

Para River, en cambio, la eliminación representa un duro revés. El equipo de Coudet volvió a mostrar una preocupante falta de funcionamiento colectivo, sufrió defensivamente y quedó rápidamente afuera de uno de los objetivos de la temporada, en una noche que difícilmente olviden los hinchas de Aldosivi y que el "Millonario" buscará dejar atrás cuanto antes.