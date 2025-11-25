Matías Galarza rompió el silencio tras quedar marcado en la eliminación de River con Racing

"Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!", escribió el volante acompañando a una foto suya en blanco y negro.

Tras la caída 3 a 2 con Racing en el Cilindro, el exjugador de Talleres tomó la palabra en el vestuario de River para disculparse con sus compañeros al sentirse culpable de la eliminación del torneo. Y ahora decidió escribir un texto en su cuenta de Instagram con el objetivo de pedirle perdón a los hinchas y contarles que hará todo lo posible para cambiar su imagen.

image

River compró a mitad de este año el 70% del pase de Matías Galarza y el 90% del de Juan Carlos Portillo a Talleres de Córdoba por 8.500.000 de dólares. Si bien eran figuras en la T, por ahora ninguno de los dos logró asentarse en el equipo de Marcelo Gallardo y ambos fueron apuntados por los hinchas tras la eliminación de River del Torneo Clausura. Más allá de la situación del paraguayo, Portillo entró por Enzo Pérez y tuvo un rendimiento flojo en el mediocampo.

Galarza lleva disputados 14 partidos desde su llegada a River. Sin goles ni asistencias ni momentos destacados, su rendimiento siempre estuvo bajo la lupa del hincha. Sin embargo, los 18 minutos que sumó ante Racing significaron un claro paso en falso: en la última jugada del encuentro intentó bajar con el pecho una pelota dentro del área y terminó siendo anticipado por Gastón Martirena, que terminaría convirtiendo el tanto definitivo y poniendo el fin de año deportivo de River.