La Selección de Alemania, entre serpientes: encontraron una en su concentración

El futbolista reconoció su preocupación: “En Alemania no hay tantos animales peligrosos. Les tengo mucho respeto y temor aquí”. Además, explicó que el equipo decidió extremar los cuidados: “Si alguien la pisa por accidente, podría ser muy grave, así que mantenemos distancia”.

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Las características de la serpiente cabeza de cobre

La NCWRC detalló que la cabeza de cobre (Agkistrodon contortrix) puede alcanzar entre 60 y 90 centímetros de longitud y se distingue por su cuerpo robusto con tonos marrones, cobrizos y dibujos en forma de reloj de arena. Su cabeza triangular, color cobre y pupilas verticales son algunas de sus principales características.

Aunque suele evitar a las personas, puede reaccionar si se siente amenazada. Sus mordeduras pocas veces resultan mortales, pero requieren atención médica inmediata para prevenir complicaciones. En Carolina del Norte, esta especie representa la mayoría de los casos vinculados con serpientes venenosas, debido a su capacidad de camuflarse y aparecer cerca de zonas habitadas.

Las autoridades recomiendan no intentar atraparlas ni acercarse, ya que muchos ataques ocurren cuando el animal es molestado. También remarcan que cumplen un papel importante en el control de plagas y aconsejan mantener distancia si aparecen en espacios urbanos.

Medidas de otras selecciones ante la presencia de serpientes

El problema no afectó únicamente a Alemania. Otras selecciones europeas también adoptaron precauciones ante la posibilidad de encuentros con serpientes durante su estadía en Estados Unidos.

En la concentración de Austria, ubicada en Santa Bárbara, el cuerpo técnico decidió limitar algunas actividades al aire libre y prohibió el uso de bicicletas por el riesgo de encontrar ejemplares en los alrededores.

Por su parte, la delegación de Suiza identificó una zona señalizada como “Snake Area” cerca del complejo donde trabaja en San Diego. Allí restringieron el acceso, colocaron advertencias y reforzaron la vigilancia.