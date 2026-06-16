La Selección de Alemania, entre serpientes: encontraron una en su concentración

El hallazgo se produjo en su centro de entrenamiento en Winston-Salem. Preocupación en el cuerpo técnico, que reforzó las medidas de seguridad.
Una situación inesperada alteró la tranquilidad de la concentración de la Selección de Alemania durante el Mundial 2026: el hallazgo de una serpiente venenosa en su centro de entrenamiento en Winston-Salem, Carolina del Norte. La aparición del animal preocupó al cuerpo técnico, que decidió reforzar las medidas de seguridad para evitar posibles accidentes.
El descubrimiento de una cabeza de cobre (nombre en que se lo denomina a ese tipo de serpiente) dentro del predio donde se aloja el seleccionado alemán encendió las alarmas. Según la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte (NCWRC), se trata de la serpiente venenosa más común de la zona y la única especie de este tipo que suele aparecer en sectores urbanos del estado.
Ante el episodio, la delegación tomó medidas rápidamente: aumentó los controles en las áreas compartidas y modificó algunas rutinas de entrenamiento y descanso. Si bien no hubo jugadores afectados ni se registraron incidentes graves, el hallazgo generó preocupación entre los futbolistas, que redujeron sus movimientos fuera de las zonas supervisadas.
El mediocampista y capitán alemán Joshua Kimmich contó al diario Bild cómo vivió la situación: “Ayer vimos una serpiente y nos dijeron que era venenosa. Si te muerde, tenés que ir al hospital al instante. No creo que sea mortal, pero es muy peligrosa”.
El futbolista reconoció su preocupación: “En Alemania no hay tantos animales peligrosos. Les tengo mucho respeto y temor aquí”. Además, explicó que el equipo decidió extremar los cuidados: “Si alguien la pisa por accidente, podría ser muy grave, así que mantenemos distancia”.
La NCWRC detalló que la cabeza de cobre (Agkistrodon contortrix) puede alcanzar entre 60 y 90 centímetros de longitud y se distingue por su cuerpo robusto con tonos marrones, cobrizos y dibujos en forma de reloj de arena. Su cabeza triangular, color cobre y pupilas verticales son algunas de sus principales características.
Aunque suele evitar a las personas, puede reaccionar si se siente amenazada. Sus mordeduras pocas veces resultan mortales, pero requieren atención médica inmediata para prevenir complicaciones. En Carolina del Norte, esta especie representa la mayoría de los casos vinculados con serpientes venenosas, debido a su capacidad de camuflarse y aparecer cerca de zonas habitadas.
Las autoridades recomiendan no intentar atraparlas ni acercarse, ya que muchos ataques ocurren cuando el animal es molestado. También remarcan que cumplen un papel importante en el control de plagas y aconsejan mantener distancia si aparecen en espacios urbanos.
El problema no afectó únicamente a Alemania. Otras selecciones europeas también adoptaron precauciones ante la posibilidad de encuentros con serpientes durante su estadía en Estados Unidos.
En la concentración de Austria, ubicada en Santa Bárbara, el cuerpo técnico decidió limitar algunas actividades al aire libre y prohibió el uso de bicicletas por el riesgo de encontrar ejemplares en los alrededores.
Por su parte, la delegación de Suiza identificó una zona señalizada como “Snake Area” cerca del complejo donde trabaja en San Diego. Allí restringieron el acceso, colocaron advertencias y reforzaron la vigilancia.
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