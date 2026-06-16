No podía faltar: la foto cábala de Chiqui Tapia con Messi y De Paul antes del estreno

El presidente de la AFA retomó una cábala que acompaña al seleccionado desde 2021 al compartir una nueva imagen junto al capitán y uno de los referentes del plantel antes del debut con Argelia.

En la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, Claudio Tapia volvió a mostrar una de las postales más repetidas de los últimos años. El presidente de la AFA compartió una fotografía junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul durante la concentración en Kansas City, una imagen que se transformó en un clásico dentro del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.