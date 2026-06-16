No podía faltar: la foto cábala de Chiqui Tapia con Messi y De Paul antes del estreno

El presidente de la AFA retomó una cábala que acompaña al seleccionado desde 2021 al compartir una nueva imagen junto al capitán y uno de los referentes del plantel antes del debut con Argelia.
En la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, Claudio Tapia volvió a mostrar una de las postales más repetidas de los últimos años. El presidente de la AFA compartió una fotografía junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul durante la concentración en Kansas City, una imagen que se transformó en un clásico dentro del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.
La publicación apareció pocas horas antes del encuentro y estuvo acompañada por un mensaje cargado de identificación con el equipo. “TODOS JUNTOS”, escribió Tapia en sus redes sociales junto a la tradicional foto con el capitán argentino y uno de los referentes del plantel. Más tarde completó el posteo con otra frase: “Por la bandera la vida yo doy”.
La imagen adquirió un significado especial a lo largo de los últimos años debido a que comenzó a repetirse durante la Copa América 2021, torneo que marcó el inicio de la etapa más exitosa de la Selección. Desde entonces, la postal se convirtió en una constante en las grandes competencias internacionales y acompañó al equipo en las conquistas de los títulos obtenidos bajo la conducción de Scaloni.
comentar