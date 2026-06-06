Brasil sufrió la lesión de un titular en el amistoso con Egipto: ¿se pierde el Mundial?

En cuanto al partido, Brasil comenzó ganando a los siete minutos de juego de la mano de Bruno Guimarães tras una mala salida de Egipto. Y tan solo cinco minutos más tarde un horror de Marquinhos permitió que Mostafa Ziki pusiera el empate parcial en el marcador.

Ya en el complemento, una recuperación de Raphinha permitió a Endrick marcar el 2-1 definitivo en la casa de los Cleveland Browns. Fue la última prueba de Brasil, que venía de golear 6 a 2 a Panamá en el Maracaná, de cara a la Copa del Mundo.