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Brasil sufrió la lesión de un titular en el amistoso con Egipto: ¿se pierde el Mundial?

El equipo de Carlo Ancelotti venció 2 a 1 al combinado africano en un amistoso en Cleveland pero todos los focos están en el defensor Wesley que pidió el cambio a los 16 minutos de juego.

Brasil sufrió la lesión de un titular en el amistoso con Egipto en Cleveland y podría perderse la Copa del Mundo: Wesley, lateral derecho del equipo, pidió el cambio a los 16 minutos de juego. Ahora, el defensor se someterá a estudios médicos para conocer la gravedad de su molestia física.

"En cuanto a Wesley, tenemos que esperar el diagnóstico de mañana. Le van a hacer pruebas. Tiene un problema muscular. Tenemos que esperar hasta mañana. Creo que tendrá tiempo para recuperarse y estar con nosotros en este Mundial, de lo contrario, tendremos que elegir a otro jugador, pero tenemos tiempo para hacerlo", comentó Ancelotti en conferencia de prensa.

En cuanto al partido, Brasil comenzó ganando a los siete minutos de juego de la mano de Bruno Guimarães tras una mala salida de Egipto. Y tan solo cinco minutos más tarde un horror de Marquinhos permitió que Mostafa Ziki pusiera el empate parcial en el marcador.

Ya en el complemento, una recuperación de Raphinha permitió a Endrick marcar el 2-1 definitivo en la casa de los Cleveland Browns. Fue la última prueba de Brasil, que venía de golear 6 a 2 a Panamá en el Maracaná, de cara a la Copa del Mundo.

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