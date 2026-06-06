Brasil sufrió la lesión de un titular en el amistoso con Egipto: ¿se pierde el Mundial?

El equipo de Carlo Ancelotti venció 2 a 1 al combinado africano en un amistoso en Cleveland pero todos los focos están en el defensor Wesley que pidió el cambio a los 16 minutos de juego.
Brasil sufrió la lesión de un titular en el amistoso con Egipto en Cleveland y podría perderse la Copa del Mundo: Wesley, lateral derecho del equipo, pidió el cambio a los 16 minutos de juego. Ahora, el defensor se someterá a estudios médicos para conocer la gravedad de su molestia física.
"En cuanto a Wesley, tenemos que esperar el diagnóstico de mañana. Le van a hacer pruebas. Tiene un problema muscular. Tenemos que esperar hasta mañana. Creo que tendrá tiempo para recuperarse y estar con nosotros en este Mundial, de lo contrario, tendremos que elegir a otro jugador, pero tenemos tiempo para hacerlo", comentó Ancelotti en conferencia de prensa.
En cuanto al partido, Brasil comenzó ganando a los siete minutos de juego de la mano de Bruno Guimarães tras una mala salida de Egipto. Y tan solo cinco minutos más tarde un horror de Marquinhos permitió que Mostafa Ziki pusiera el empate parcial en el marcador.
Ya en el complemento, una recuperación de Raphinha permitió a Endrick marcar el 2-1 definitivo en la casa de los Cleveland Browns. Fue la última prueba de Brasil, que venía de golear 6 a 2 a Panamá en el Maracaná, de cara a la Copa del Mundo.
comentar