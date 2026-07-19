Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección completamente emocionado

Tras perder la final del Mundial 2026 con España, el entrenador disparó que "siento la necesidad de pensar", dio un mensaje de adiós y dio por terminada la conferencia entre lágrimas.
Bomba: Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina tras perder la final del Mundial 2026 con España en el tiempo extra de Nueva York. El entrenador expresó que "siento la necesidad de pensar", dio un mensaje de adiós y dio por terminada la conferencia entre lágrimas.
Scaloni, quien tiene contrato hasta diciembre de este año con la selección, se quebró al ser consultado sobre su futuro. "Después de este Mundial, la gente quiere que sigas. ¿Qué vas a hacer?", fue la pregunta que le hicieron al DT en la conferencia de prensa post derrota ante España.
Primero, comenzó fluido y claro. "Hablaré con el presidente, ya más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré mi contrato (vence en diciembre) y después veré. Siento la necesidad también de pensar", fueron sus primeras palabras.
Y fue entonces cuando aparecieron las primeras dificultades para completar la respuesta. "Siento la necesidad de pensar. No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, habrá que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad esta de estar en el lugar...". Ahí, ya el entrenador se llevó la mano izquierda a su rostro y aparecieron las primeras lágrimas.
De inmediato, un aplauso de todos los presentes en la conferencia. De reconocimiento a uno de los mejores entrenadores que tuvimos, que se sienta en la mesa chica con César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. Su legado, termine hoy o en cualquier momento, ya será eterno...
"Estar en el lugar que estoy es estar en el lugar soñado por todos", continuó, con la voz entrecortada. "Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso, un lugar soñado", agregó.
"Que en mi vida pensé... A ver si paro que no soy capaz", dijo. Completar la respuesta se hacía cada vez más difícil. "Que en mi vida pensamos con el cuerpo técnico que íbamos a estar. Entonces para seguir, se necesitan un montón de cosas. Para volver a resetearse, para formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele en el alma. Lo siento". Ahí culminó su respuesta. No pudo más el hombre que obtuvo dos Copas América (2021 y 2024), una Finalissima (2022), un Mundial (2022) y un subcampeonato del mundo (2026).
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