Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección completamente emocionado

De inmediato, un aplauso de todos los presentes en la conferencia. De reconocimiento a uno de los mejores entrenadores que tuvimos, que se sienta en la mesa chica con César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. Su legado, termine hoy o en cualquier momento, ya será eterno...

"Estar en el lugar que estoy es estar en el lugar soñado por todos", continuó, con la voz entrecortada. "Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso, un lugar soñado", agregó.

"Que en mi vida pensé... A ver si paro que no soy capaz", dijo. Completar la respuesta se hacía cada vez más difícil. "Que en mi vida pensamos con el cuerpo técnico que íbamos a estar. Entonces para seguir, se necesitan un montón de cosas. Para volver a resetearse, para formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele en el alma. Lo siento". Ahí culminó su respuesta. No pudo más el hombre que obtuvo dos Copas América (2021 y 2024), una Finalissima (2022), un Mundial (2022) y un subcampeonato del mundo (2026).