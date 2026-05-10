Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina se desgarró a poco del Mundial

Scaloni, quien reveló que tiene "bastante clara" la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial, tiene tiempo hasta el 30 de mayo para oficializarla. Cabe remarcar que la idea inicial es que el plantel se reúna en Kansas hacia fines de este mes, entre el 28 y 29, para dar inicio a la concentración previa al torneo que empezará el 11 de junio.