Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina se desgarró a poco del Mundial

El lateral derecho se lesionó en la derrota de Atlético Madrid con Celta de Vigo y llegaría con lo justo y sin ritmo futbolístico al debut de la Scaloneta en la Copa del Mundo con Argelia.
Nahuel Molina sufrió un desgarro en la derrota de Atlético Madrid con Celta de Vigo y genera preocupación en la Selección Argentina dado que falta apenas un mes para el inicio de la Copa del Mundo. El lateral derecho llegaría con lo justo al estreno contra Argelia pero sin ritmo futbolístico.
El futbolista de 28 años sufrió un desgarro grado 1 y tendrá 21 días de recuperación. De esta manera, si la recuperación se da en los plazos esperados, tendrá un puñado de días para tomar contacto con el balón previo al primer partido mundialista.
Durante todo el ciclo de Scaloni, Molina peleó el puesto con Gonzalo Montiel, a quien se lo ganó de manera definitiva durante el Mundial de Qatar. En las últimas convocatorias, por problemas físicos del jugador de River, el DT citó a Agustin Giay, pero corre de atrás en la consideración.
Scaloni, quien reveló que tiene "bastante clara" la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial, tiene tiempo hasta el 30 de mayo para oficializarla. Cabe remarcar que la idea inicial es que el plantel se reúna en Kansas hacia fines de este mes, entre el 28 y 29, para dar inicio a la concentración previa al torneo que empezará el 11 de junio.
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