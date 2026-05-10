Argelia: de hazaña ante Alemania a víctima de un escándalo que cambió los Mundiales

Unos minutos después, los alemanes encontraron el empate parcial con un tanto de Karl Heinz Rummenigge, ganador de dos Balón de Oro y considerado uno de los mejores jugadores del Siglo XX. Sin embargo, más allá de la igualdad y las figuras alemanas, Argelia reaccionó enseguida y marcó el 2 a 1 definitivo con una buena jugada colectiva que terminó con un centro raso desde la izquierda y un toque de Lakhdar Belloumi a la red.

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“Somos un cuadro resuelto, jugamos juntos desde 1979. Hemos jugado sin miedo y ganado gracias a nuestro propio estilo. Creo que Alemania es el mejor equipo de este torneo, lo que da más valor a nuestro triunfo”, comentó el mencionado Majder tras la hazaña según el sitio oficial de la FIFA.

Tras el histórico triunfo para toda África, Argelia perdió 2 a 0 con Austria y venció 3 a 2 a Chile, pero no pudo pasar a segunda ronda por la victoria -muy sospechada- de Alemania a Austria por la mínima: ¡no se atacaron durante gran parte del segundo tiempo! Los equipos europeos bajaron la intensidad, iban con pocos hombres al ataque y malograban sus acciones ofensivas con una inhabilidad asombrosa por la que no pateaban al arco rival.

Los comentarios del relator del partido fueron contundentes. "Es auténticamente vergonzoso", "ningún equipo está haciendo honor", "bochornoso espectáculo que están siguiendo desde el mundo" y "la FIFA tendrá que tomar cartas en el asunto" fueron algunos dichos.

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Efectivamente, la FIFA tomó cartas en el asunto y desde la siguiente edición que fue México 1986 los partidos de tercera fecha de fase de grupos que definen los clasificados se juegan al mismo tiempo en la búsqueda de evitar la especulación y arreglos de resultados entre los participantes que perjudiquen a otros.

Con Riyad Mahrez como su máxima figura y un equipo consolidado que clasificó con comodidad a la cita, Argelia buscará volver a dar la sorpresa ¡el mismo día 16 de junio que venció a Alemania pero de 2026! frente a la Argentina de Scaloni. Además, se reencontrará con Austria después del bochorno de España 1982 y se medirá con Jordania en un Grupo A donde los campeones del mundo son claros candidatos.