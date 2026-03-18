La Selección vuelve a ser local en La Bombonera: cómo le fue en la cancha de Boca

image La confirmación oficial de La Bombonera como sede del amistoso (@Argentina).

Tal como ocurrió antes de Qatar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar en Brandsen 805 antes de viajar a una competencia importante. En marzo de 2022, la Albiceleste goleó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias y cerró su preparación en el país antes de conquistar el Mundial. En esta ocasión, el Monumental no estaba disponible por la realización de recitales, por lo que se optó nuevamente por la Bombonera.