La Selección vuelve a ser local en La Bombonera: cómo le fue en la cancha de Boca

El conjunto de Lionel Scaloni disputará un amistoso el 31 de marzo ante Guatemala en el estadio de Boca previo a iniciar su participación en la Copa del Mundo.
La Selección Argentina jugará el 31 de marzo un amistoso ante Guatemala en La Bombonera, en lo que será el último partido antes del Mundial. Tras la cancelación de la Finalissima frente a España, la AFA acordó rápidamente un amistoso y confirmó que se disputará en el estadio de Boca, una cancha que en los últimos años se transformó en una sede habitual para las despedidas previas a los grandes torneos.
Tal como ocurrió antes de Qatar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar en Brandsen 805 antes de viajar a una competencia importante. En marzo de 2022, la Albiceleste goleó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias y cerró su preparación en el país antes de conquistar el Mundial. En esta ocasión, el Monumental no estaba disponible por la realización de recitales, por lo que se optó nuevamente por la Bombonera.
La última presentación de la Selección en ese estadio fue el 19 de noviembre de 2024, cuando derrotó 1-0 a Perú con un gol de Lautaro Martínez por las Eliminatorias. Ese resultado se sumó a una larga lista de partidos con saldo positivo en la cancha de Boca, donde el seleccionado suele hacerse fuerte y mantiene un registro ampliamente favorable a lo largo de la historia.
En total, Argentina jugó 36 veces en la Bombonera, consiguió 25 victorias, 8 empates y 3 derrotas, siendo la caída más reciente ante Uruguay en noviembre de 2023, mientras que uno de los recuerdos más dolorosos sigue siendo el empate 2-2 frente a Perú en 1969, que dejó al equipo fuera del Mundial de México 1970 y quedó marcado como una de las noches más difíciles del seleccionado.
Más allá de ese antecedente, el estadio de Boca se convirtió en un escenario frecuente para el equipo nacional, que allí disputó amistosos, Eliminatorias y torneos oficiales desde la década del 20 hasta la actualidad. Con Lionel Messi como bandera, la Selección volverá a jugar en la Bombonera para una nueva despedida ante su gente, repitiendo una costumbre que en la última Copa del Mundo terminó siendo parte de una cábala inolvidable.
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