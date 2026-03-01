El equipo con cambios de Marcelo Escudero en River para enfrentar a Independiente Rivadavia

El Pichi pondrá a Marcos Acuña o Matías Viña en lugar del juvenil Facundo González en el puesto de lateral izquierdo, donde el elegido tendrá la difícil tarea de frenar a Sebastián Villa, uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino. De todas maneras, no se descarta que haya más cambios.

De esta manera, el Millonario formaría de la siguiente manera ante la Lepra de Mendoza: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; Sebastián Driussi.

Embed ✔️ Último entrenamiento antes de viajar a Mendoza.#VamosRiver ⚪⚪ pic.twitter.com/pgVCXXVPMR — River Plate (@RiverPlate) March 1, 2026

El equipo se entrenó este domingo en el River Camp y luego emprendió desde Ezeiza su vuelo chárter hacia Mendoza, donde se alojará en el Hotel Diplomatic. El partido se llevará a cabo este lunes, desde las 21:30 horas, en el estadio Malvinas Argentinas.

Mientras tanto, en las últimas horas el presidente Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli mantuvieron una reunión virtual con el Chacho Coudet para avanzar en los detalles de su contratación. "Obviamente lo seduce, me lo ha trasladado en su momento, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida", dijo su representante Christian Bragarnik.

Este viernes, Chacho dirigió su último partido en Deportivo Alavés y ahora emprenderá viaje rumbo a Argentina para firmar contrato y convertirse oficialmente en nuevo director técnico del CARP. Una vez estampada la firma, Coudet se pondrá al frente de un equipo que está necesitado de resultados y agotó la paciencia de los hinchas.