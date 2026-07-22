Riquelme habló de todo: Arruabarrena, Villa, los objetivos del semestre y más

El presidente del Xeneize destacó el regreso del delantero colombiano, explicó la elección del nuevo entrenador, analizó las eliminaciones del primer semestre y trazó las metas del equipo para lo que viene.
En la previa del choque copero de Boca con O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme volvió a hablar públicamente y dejó definiciones sobre el presente del club, el regreso de Sebastián Villa, la llegada de Rodolfo Arruabarrena y los objetivos para el segundo semestre.
Riquelme explicó por qué Boca decidió volver a incorporar a Villa. "Con Sebastián fuimos muy claros: le dijimos que iba a seguir jugando si no pasaba nada y que si era sentenciado iba a dejar de hacerlo. Cuando pasó eso, acá no jugó más", afirmó. Después, remarcó que "el entrenador quería un delantero", que Villa "cumple con todas las condiciones para jugar en este club" y que "ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad".
Por otro lado, sobre la llegada de Rodolfo Arruabarrena, Riquelme aseguró que nunca evaluó otras alternativas. "Solo hablé con Rodolfo. Nadie más", sostuvo. Y agregó: "Ama al club como todos los bosteros. No dudó en venir. Esperemos que este semestre podamos disfrutar mucho".
Al analizar el primer semestre, también apuntó contra algunos fallos arbitrales en la serie ante Cruzeiro. "A Bareiro lo expulsaron por una mancha. Después hubo una mano que fue gol para ellos y no para nosotros. Es raro. Si no era así, por ahí Boca estaba en la Libertadores", dijo en diálogo con TyC Sports. De todos modos, reconoció errores propios: "Con Católica no hicimos un buen partido, el equipo estuvo un poco apagado".
Riquelme también pidió calma con los juveniles que comenzaron a tener protagonismo. "Juegan dos partidos y ya los ponen como el nuevo Messi. Tenemos que cuidarlos", afirmó sobre Tomás Aranda y Leonel Flores. Además, destacó el trabajo de las Inferiores: "Como fue con Barco, Medina, Equi Fernández y Varela, tenemos chicos muy buenos técnicamente".
De cara al semestre que comienza, el presidente dejó en claro cuál es la exigencia que tiene Boca. "Boca siempre tiene que intentar llegar hasta la final de todo. Si no ganás, te tiene que doler mucho y volver a intentarlo", aseguró. También se mostró ilusionado con el plantel: "Ojalá este semestre podamos lograr cosas importantes y que a fin de año podamos festejar".
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