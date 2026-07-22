Riquelme habló de todo: Arruabarrena, Villa, los objetivos del semestre y más

️ "A LA SELECCIÓN SE LE NOTÓ QUE ESTABA CANSADA"



Juan Román Riquelme, presidente de Boca, se refirió a la final del Mundial frente a España. pic.twitter.com/Ag6qKrOdwM — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

Riquelme también pidió calma con los juveniles que comenzaron a tener protagonismo. "Juegan dos partidos y ya los ponen como el nuevo Messi. Tenemos que cuidarlos", afirmó sobre Tomás Aranda y Leonel Flores. Además, destacó el trabajo de las Inferiores: "Como fue con Barco, Medina, Equi Fernández y Varela, tenemos chicos muy buenos técnicamente".

De cara al semestre que comienza, el presidente dejó en claro cuál es la exigencia que tiene Boca. "Boca siempre tiene que intentar llegar hasta la final de todo. Si no ganás, te tiene que doler mucho y volver a intentarlo", aseguró. También se mostró ilusionado con el plantel: "Ojalá este semestre podamos lograr cosas importantes y que a fin de año podamos festejar".