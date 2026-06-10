El Vasco Arruabarrena le pidió la renovación de Exequiel Zeballos a la dirigencia de Boca

El nuevo entrenador del Xeneize considera al santiagueño puede ser una pieza importante para su proyecto y busca evitar que quede libre en medio del interés de clubes europeos.
Rodolfo Arruabarrena ya comenzó a tomar decisiones de cara a su nuevo ciclo en Boca y una de sus principales preocupaciones pasa por la situación contractual de Exequiel Zeballos. El entrenador le solicitó a la dirigencia que haga un esfuerzo para renovar el vínculo del delantero, que vence el 31 de diciembre, en medio de rumores de intereses de clubes europeos y la posibilidad de que pueda negociar libremente con otra institución a partir del 1° de julio.
La intención del Vasco es contar con el Changuito para la segunda parte de la temporada. Según trascendió, el DT planea utilizar un esquema con extremos y considera que Zeballos puede recuperar protagonismo dentro del equipo. El atacante perdió terreno durante los últimos meses luego de sufrir un desgarro a comienzos de febrero, pero sigue siendo una de las apuestas más importantes surgidas de las divisiones inferiores del club.
La situación, sin embargo, no parece sencilla. Napoli aparece entre los equipos que siguen de cerca al futbolista y su continuidad en Boca está rodeada de incertidumbre. De hecho, por el estado actual de las negociaciones, algunos creen que el encuentro ante Universidad Católica en la eliminación de la Libertadores pudo haber sido su último partido con la camiseta azul y oro antes de dar el salto al fútbol europeo.
Además de intentar recuperar a Zeballos, Arruabarrena también tiene en sus planes revitalizar a Kevin Zenón. El entrenador valora las características del mediocampista y considera que todavía puede aportar mucho al equipo. No obstante, el ex Unión también analiza la posibilidad de cambiar de aire tras haber perdido protagonismo en los últimos meses, por lo que una conversación con el nuevo técnico será determinante para definir su futuro.
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