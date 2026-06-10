El Vasco Arruabarrena le pidió la renovación de Exequiel Zeballos a la dirigencia de Boca

Rodolfo Arruabarrena ya comenzó a tomar decisiones de cara a su nuevo ciclo en Boca y una de sus principales preocupaciones pasa por la situación contractual de Exequiel Zeballos. El entrenador le solicitó a la dirigencia que haga un esfuerzo para renovar el vínculo del delantero, que vence el 31 de diciembre, en medio de rumores de intereses de clubes europeos y la posibilidad de que pueda negociar libremente con otra institución a partir del 1° de julio.