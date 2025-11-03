La Selección Argentina Sub-17 debutó en el Mundial con un triunfazo ante Bélgica

En la cancha 2 del Aspire Zone de la ciudad qatarí de Doha, el equipo de Diego Placente iniciaba su aventura en el máximo certamen intercontinental de la categoría. En la última edición del torneo disputado en Indonesia, la Selección Argentina finalizó cuarta tras caer ante Malí en el partido por el tercer puesto.

La ´Albiceleste´ empezó ganando a los 36 minutos de juego con el gol del mediocampista Ramiro Tulián, que sacó un potente remate cruzado dentro del área tras un desborde por la izquierda y buscapié de Santiago Silveira, con taco de Uriel Ojeda en el medio para dejársela servida al jugador de Belgrano de Córdoba.

Sin embargo, Bélgica empató el partido a los 50 minutos del primer tiempo con el gol del defensor Arthur de Kimpe y, a los 15 del complemento, el delantero Stan Naert amplió la ventaja para los europeos.

La Selección Argentina se levantó de este baldazo de agua fría y empató el encuentro a los 23 minutos con el gol del delantero Facundo Jainikoski. Su compañero en Argentinos Juniors, Gastón Bouhier, encaró por la derecha y metió el pase al medio para Ojeda que, en la medialuna del área, se la sirvió a Jainikoski para que recorte en diagonal y saque un remate cruzado ante la marca de Noah Fernández y la estirada del arquero Lucca Brughmans.

Tres minutos después, el equipo de Placente selló la remontada con el gol de Felipe Esquivel. Tras un desborde por la derecha de Jainikoski, el delantero de Argentinos Juniors tiró el centro al segundo palo donde entraba el jugador de River que la bajó con la derecha, la adelantó centímetros y sacó un infernal zapatazo que se coló en lo alto del primer palo del arquero Brughmans.

Con este resultado, la Selección Argentina empezó con el pie derecho el Mundial Sub-17 y es escolta de Túnez, que venció 6-0 a Fiji. Justamente, Túnez será el próximo rival de la ´Albiceleste´, el jueves desde las 10.45 hora en la cancha 5 del Aspire Zone.

Otros resultados

En paralelo, en el marco del Grupo A, el anfitrión Qatar empató 1-1 con su par de Italia y Sudáfrica le ganó 3-1 a Bolivia.

En el Grupo B, Portugal goleó 6-1 a Nueva Caledonia y Japón le ganó 2-0 a Marruecos mientras que, por el Grupo C, Senegal empató 0-0 con Croacia y Costa Rica 1-1 con Emiratos Árabes Unidos.