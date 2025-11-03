Stefano Di Carlo asumió como presidente de River: "Hay que tener templanza y fe"

“Es importante entender de dónde venimos y hacia dónde vamos”, fueron las primeras palabras de Di Carlo en el acto. Luego, recordó todo lo ganado con River y se tomó un tiempo para elogiar la gestión de Claudio 'Chiqui' Tapia en la AFA: “Los riverplatenses estamos orgullos de aportar nuestro estadio a la Selección Argentina".

Di Carlo se refirió también a la floja realidad de River, que ayer perdió contra Gimnasia 1 a 0 y complicó su clasificación a la Libertadores 2026: “Sabemos que estamos en un momento que es evidentemente no bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente. No nos representa desde el punto de vista de la manera de juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan, y esos proyectos tienen momentos, y se sale adelante de esos momentos en tanto y en cuanto uno tenga en claro el norte".

A su vez, Di Carlo aclaró que el mundo River se encuentra unido. "Estamos todos muy unidos entre el cuerpo técnico, los dirigentes y los jugadores, así incluso en la política interna. Esa mancomunión nos va a sacar adelante. El horizonte es el mismo. Vamos a corregir cosas, haremos evaluaciones. Hay que tener templanza y fe en esta Comisión Directiva para hacer seguir creciendo a River”, aseveró.

“Tenemos muy claro lo que debemos hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con Rodolfo D'Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos”, expresó sobre su próxima gestión. “Todos vemos lo mismo. Somos gente de River que vemos lo mismo y sabemos qué se tiene que corregir. Se harán las evaluaciones. Las cosas que nos incomodan las vamos a sortear", agregó.

Anterior a eso, el primero en subir a hablar en el escenario fue Jorge Brito: “Estoy muy emocionado. Hace muchos años que estamos trabajando para que este proyecto sea posible”. “Cuando asumimos con Rodolfo D'Onofrio, el club estaba quebrado”, recordó el expresidente de River. Además, contó lo lo que fue levantar al club tras irse a la B Nacional en 2011, donde tenían problemas económicos y, al cambiar de gestión, se llegó a los años de gloria, donde el “Millonario” ganó dos veces la Copa Libertadores.

En tanto, Brito no dudó al hablar sobre las especulaciones sobre si la institución se identifica con algún partido político: “Siempre digo cuando me preguntan: River es peronista, radical, libertario… pero cuando entramos acá, siempre hablamos de River”.