La FIFA anunció qué artistas actuarán en el entretiempo de la final del Mundial

El espectáculo también contará con la participación de Burna Boy, intérprete de la canción oficial junto a la artista colombiana, el director venezolano Gustavo Dudamel, al frente de la Filarmónica de Nueva York, y el coro PS 22, ganador de un premio Webby. La producción artística fue encargada a Chris Martin, líder de Coldplay, quien adelantó que el eje del show será la unidad a través de la música. "La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo", expresó Bieber en el comunicado.