La FIFA anunció qué artistas actuarán en el entretiempo de la final del Mundial

El partido decisivo por el trofeo más importante del fútbol, que se desarrollará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, tendrá un espectáculo con estrellas internacionales y un fuerte mensaje solidario.
La FIFA y la organización Global Citizen anunciaron a los artistas que protagonizarán el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se disputará el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Justin Bieber encabezará el show junto a Madonna, Shakira y BTS, en un evento que marcará un hecho inédito, ya que será la primera vez que una definición mundialista cuente con una presentación artística durante el entretiempo.
El espectáculo también contará con la participación de Burna Boy, intérprete de la canción oficial junto a la artista colombiana, el director venezolano Gustavo Dudamel, al frente de la Filarmónica de Nueva York, y el coro PS 22, ganador de un premio Webby. La producción artística fue encargada a Chris Martin, líder de Coldplay, quien adelantó que el eje del show será la unidad a través de la música. "La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa. Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo", expresó Bieber en el comunicado.
Además del componente artístico, el evento tendrá un importante objetivo solidario. El espectáculo respaldará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa destinada a recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y generar más oportunidades vinculadas al fútbol para niños de comunidades vulnerables. Hasta el momento, el programa ya reunió más de 50 millones de dólares, impulsado también por la donación de un dólar por cada entrada vendida durante el Mundial.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el impacto de la iniciativa y celebró la participación de las principales figuras convocadas. "En lo que respecta a las necesidades del mundo, no hay nada más importante que la educación", sostuvo el dirigente, quien remarcó que el objetivo es combinar el alcance global del torneo con acciones concretas en favor de la infancia. Burna Boy también resaltó el valor simbólico de integrar el espectáculo y aseguró que representar a África en este escenario constituye "un privilegio y una responsabilidad".
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