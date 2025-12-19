Lanús: fechas y horarios confirmados para la Recopa Sudamericana

El primer partido será en Argentina, donde el Granate hará de local el 19 de febrero a las 21:30 (hora argentina). Una semana después, el 26, a la misma hora, la serie se definirá en territorio brasileño, con Flamengo como anfitrión ante su gente.

Lanús afrontará esta final con la ilusión de sumar el noveno título de su historia, luego de haber conquistado la Copa Sudamericana al superar por penales a Atlético Mineiro. Del otro lado estará el poderoso conjunto carioca, dirigido por Filipe Luis, que llega como campeón de la Copa Libertadores tras vencer al Palmeiras, además de conseguir dos títulos en su visita a Qatar, pese a su derrota ante el PSG en la Copa Intercontinental de la FIFA.

AP25333862097399 La consagración de Flamengo en la Copa Libertadores, en la final disputada en Lima, le aseguró su lugar en la próxima edición de la Recopa Sudamericana.

La Recopa Sudamericana es una competencia organizada por la Conmebol que enfrenta, desde 1989, al campeón de la Copa Libertadores con el ganador de la Copa Sudamericana (originalmente, con el campeón de la Supercopa Sudamericana). En sus primeras ediciones tuvo distintos formatos (a veces en sede única, otras con partidos de ida y vuelta) y fue interrumpida en algunos períodos, pero recuperó continuidad y prestigio en los últimos años. Hoy se disputa en dos finales, una en cada país, y consagra al “supercampeón” del continente.

El primer partido se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, ubicado en la ciudad del sur del conurbano bonaerense, y a jugarse el jueves 19 de febrero, a partir de las 21:30.

La vuelta tendrá lugar en el estadio Maracaná, con Flamengo como local el jueves siguiente, 26 de febrero, y en el mismo horario.

Anteriores participaciones

Así, el “Granate” jugará la Recopa por segunda vez en su historia, habiendo sido subcampeón del Atlético Mineiro en la edición de 2014, con una derrota en el global por 5-3, luego de perder por 1-0 en la ida, como local, y 4-3 en la vuelta, en un partido que se definió en el alargue.

Por su lado, el “Mengão” la jugará por tercera vez, con una conquista en 2020, derrotando a Independiente del Valle de Ecuador por 5-2, mientras que en 2023 fue el mismo conjunto ecuatoriano el que derrotó al rojinegro, por 5-4 en los penales.