Lanús recibe al necesitado Sarmiento, en La Fortaleza

El partido comenzará a las 15.30, con arbitraje de Facundo Tello y con transmisión de TNT Sports.

Lanús llega con 19 puntos, lejos de la zona de descenso en la que se encuentra Sarmiento (15), y con una victoria y dos empates en el camino.

Por su parte, en Sarmiento manifiestan por lo bajo el malestar por los reiterados fallos arbitrales errados en su contra ante Argentinos Juniors (gol mal anulado), Tigre (penal no dado por mano de Agustín Cardozo y no expulsión a Mateo Retegui) y Arsenal (gol mal anulado y roja no sacada a Lucas Souto tras repartir dos trompadas y ser revisado por el VAR).

De hecho, Israel Damonte trató de bajarle un cambio a todo en el contacto con la prensa porque les hace mal a los jugadores y pidió que presten más atención en los fallos.

Sarmiento se juega la permanencia esta temporada y actualmente ocupa la misma línea que Platense en los promedios, por lo que debieran enfrentarse en un partido desempate para quedarse en la máxima categoría, de terminar ahora.

Probables formaciones:

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, José Canale, Brian Aguirre; Luciano Boggio, Tomás Belmonte, Lautaro Acosta; Franco Troyanski, Leandro Díaz y Franco Orozco. Director técnico: Frank Kudelka.

Sarmiento: Sebastián Meza; David Gallardo, Juan Insaurralde, Alejandro Donatti, Gabriel Díaz; Manuel Mónaco, Manuel García, Emiliano Méndez, Fernando Martínez, Lucas Melano; Javier Toledo. Director técnico: Israel Damonte.

Árbitro: Facundo Tello.

TV: TNT Sports.

Hora: 15.30.

Estadio: Lanús.