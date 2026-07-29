Lanús va por el pase a octavos ante Cienciano en la altura de Cusco: hora, TV y posibles formaciones

Lanus visita al conjunto peruano con la ventaja de 2-0 conseguida en la ida y buscará sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Lanús afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes del semestre cuando visite a Cienciano por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Luego de imponerse por 2-0 en el encuentro de ida disputado en La Fortaleza, el equipo de Mauricio Pellegrino intentará hacer valer la diferencia para meterse entre los 16 mejores del certamen continental.
El encuentro se disputará desde las 21:30 (hora argentina) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar en la ciudad peruana de Cusco. El partido contará con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, mientras que la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.
En el primer cruce de la serie, el "Granate" mostró una sólida actuación y consiguió una importante ventaja gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera. Ese resultado le permite viajar a Perú con mayor tranquilidad, ya que incluso una derrota por un gol de diferencia le alcanzará para avanzar a los octavos de final. Cienciano, en cambio, está obligado a ganar por dos tantos para llevar la definición a los penales o por tres para clasificar de manera directa.
El probable 11 de Lanús
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
El probable 11 de Cienciano
Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.
El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Botafogo. Para Lanús, el objetivo será sostener la ventaja conseguida en la ida y intentar mantener el titulo obtenido el año pasado.
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