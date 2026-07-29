Lanús va por el pase a octavos ante Cienciano en la altura de Cusco: hora, TV y posibles formaciones

En el primer cruce de la serie, el "Granate" mostró una sólida actuación y consiguió una importante ventaja gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera. Ese resultado le permite viajar a Perú con mayor tranquilidad, ya que incluso una derrota por un gol de diferencia le alcanzará para avanzar a los octavos de final. Cienciano, en cambio, está obligado a ganar por dos tantos para llevar la definición a los penales o por tres para clasificar de manera directa.