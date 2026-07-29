River busca recuperarse ante Gimnasia: la agenda completa de los partidos de este miércoles en el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

River busca los 3 puntos de visitante

La jornada comenzará a las 14:30, cuando Barracas Central reciba a Aldosivi en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. El árbitro será Sebastián Zunino y el encuentro podrá verse por TNT Sports. El "Guapo" llega envalentonado luego de dar el golpe de la fecha inaugural al vencer 1-0 a River Plate en el Monumental con gol de Gonzalo Morales quien fue apartado del plantel, mientras que el conjunto marplatense intentará ganar ya que en el debut igualo 1-1 ante Defensa y justicia.

El posible 11 de Barracas

Marcelo Miño: Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonattan Rak, Nicolás Demartini,Tomas Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa, Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

El posible 11 de Aldosivi

Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Rodrigo González, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero y Tomás Fernández. DT: Israel Damonte.

Barracas por su parte viene de ganarle a River y busca seguir con la racha positiva

Desde las 17:00, Defensa y Justicia recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje de Bruno Amiconi y televisación de ESPN Premium. El "Halcón" intentará sumar de a tres en casa y en el campeonato, mientras que Riestra llega con confianza tras imponerse en la primera fecha ante Boca 3-0 siendo superior tanto numéricamente como en el juego.

El posible 11 de Defensa y Justicia

Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

El posible 11 de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Ristra busca seguir sumando de a 3

El cierre de la jornada será a las 21:30, cuando Instituto reciba a Platense en el estadio Monumental de Alta Córdoba. El árbitro será Luis Lobo Medina y el partido será televisado por ESPN Premium. La "Gloria" buscará hacerse fuerte como local dejando atrás su derrota como visitante 1-0 ante Velez, mientras que el "Calamar" intentara sumar de a tres ya que viene de empatar 2-2 ante Union.

El posible 11 de Instituto

Marcos Ledesma; Jonatan Galvan, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Giuliano Cerato, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matias Gallardo, Alex Luna; Jhon Cordoba y Matías Tissera. DT: Diego Flores.

El posible 11 de Platense

Juan Pablo Cozzani; Agustin Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios, Leonardo Heredia; Guido Mainero, Juan Carlos Gauto y Nicolas Retamar. DT: Sebastián Zunino.