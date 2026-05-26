La coincidencia que encontró Davo Xeneize entre el descenso de River, Madrid y la final con Belgrano

Estaba escrito La coincidencia entre el descenso de River la glo

La secuencia rápidamente alimentó todo tipo de especulaciones. Para muchos hinchas, el descenso marcó el inicio del ciclo más glorioso de River, con la obtención de la Sudamericana 2014, las Libertadores 2015 y 2018, además de múltiples títulos locales e internacionales bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, tras la conquista en Madrid, el Millonario perdió protagonismo continental y solo logró algunos títulos aislados. Por eso, muchos comenzaron a preguntarse si la caída frente al Pirata podría simbolizar el cierre definitivo de una etapa y el comienzo de otra.

Y otra cosa, cuando pasen otros 2723 días de esta final que Belgrano le ganó a River, ¿habrá otra final de Libertadores entre Boca y River? Eso sería allá por 2033...

Otra coincidencia, que ilusiona a la Selección Argentina

00024733-01 Cada vez que Belgrano salió campeón antes de un Mundial, Argentina terminó levantando la Copa del Mundo.

Pero la mística alrededor de Belgrano no termina ahí. Tras conquistar el Apertura 2026, otra coincidencia histórica volvió a tomar fuerza entre los fanáticos más cabuleros y alimentó el famoso “elijo creer” de cara al próximo Mundial.

La particular secuencia comenzó en 1978, cuando Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Cordobesa meses antes de que la Argentina obtuviera su primera Copa del Mundo como local.

El patrón volvió a repetirse en 1986: el Pirata ganó el Torneo Regional y poco después el equipo liderado por Diego Maradona levantó el Mundial de México.

La coincidencia reapareció nuevamente en 2022, cuando Belgrano conquistó la Primera Nacional antes de que la Scaloneta de Lionel Messi se coronara campeona en Qatar.

Ahora, tras el histórico título conseguido por el conjunto cordobés en la Primera División durante 2026, la ilusión volvió a encenderse en todo el país.

En nuestro país, donde el fútbol muchas veces se vive entre estadísticas, cábalas y señales del destino, muchos hinchas sienten que la coincidencia ya dejó de ser casualidad. Y mientras la Selección se prepara para defender el título mundial, el “elijo creer” vuelve a tomar fuerza de la mano de primer titulo en primera de Belgrano.