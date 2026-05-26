Los seis futbolistas extras que Lionel Scaloni sumó para los amistosos previos al Mundial

La decisión del cuerpo técnico apunta además a evitar situaciones de emergencia como las ocurridas antes de Qatar 2022, cuando Ángel Correa y Thiago Almada fueron llamados de urgencia tras las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González. Con una delegación ampliada para la gira, Argentina busca contar con variantes disponibles ante posibles problemas físicos en la recta final de la preparación. River ya recibió la notificación formal por Beltrán y Freitas, mientras que Boca fue informado por la situación de Aranda.

Capaldo llega tras una temporada consolidada en el Hamburgo, donde disputó 27 partidos y sumó un gol y tres asistencias. Beltrán y Aranda, por su parte, fueron dos de las apariciones más destacadas del fútbol argentino en el último año. El arquero reemplazó a Franco Armani en varios partidos de River y respondió con actuaciones decisivas, mientras que el mediocampista de Boca logró continuidad en Primera con apenas 19 años. También fueron convocados Ignacio Ovando, defensor titular de Rosario Central; Joaquín Freitas, delantero de River; y Simón Escobar, lateral de Vélez y capitán de la Sub 17 de Argentina.