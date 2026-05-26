Los seis futbolistas extras que Lionel Scaloni sumó para los amistosos previos al Mundial

La Albiceleste incorporará juveniles y variantes defensivas para los amistosos con Honduras e Islandia en Estados Unidos previo al debut con Argelia en la Copa del Mundo.
A 16 días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni avanza con el armado final de la lista de la Selección Argentina y ya definió una convocatoria paralela para la gira previa en Estados Unidos. El cuerpo técnico citó a Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando, Simón Escobar y Nicolás Capaldo para entrenarse junto al plantel en los amistosos ante Honduras e Islandia, antes del debut frente a Argelia el 16 de junio en Kansas City.
El caso que más atención genera es el de Capaldo, actualmente en el Hamburgo SV de Alemania, ya que es el único de los convocados con posibilidades concretas de integrar la lista definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo. Según lo trascendido, el ex Boca aparece como alternativa para el lateral derecho debido a las molestias físicas que arrastran Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. El resto de los citados serían utilizados como sparrings durante la preparación del seleccionado.
Dentro de los nombres convocados también aparecen futbolistas incluidos en la prelista de 55 jugadores presentada por Scaloni ante FIFA, como Santiago Beltrán y Tomás Aranda, y, reglamentariamente, están habilitados para integrar la nómina final. En River incluso consideran al arquero de 21 años como una posible alternativa extra ante cualquier imprevisto. El reglamento del Mundial exige un mínimo de tres arqueros y permite reemplazos por lesión grave hasta 24 horas antes del debut.
La decisión del cuerpo técnico apunta además a evitar situaciones de emergencia como las ocurridas antes de Qatar 2022, cuando Ángel Correa y Thiago Almada fueron llamados de urgencia tras las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González. Con una delegación ampliada para la gira, Argentina busca contar con variantes disponibles ante posibles problemas físicos en la recta final de la preparación. River ya recibió la notificación formal por Beltrán y Freitas, mientras que Boca fue informado por la situación de Aranda.
Capaldo llega tras una temporada consolidada en el Hamburgo, donde disputó 27 partidos y sumó un gol y tres asistencias. Beltrán y Aranda, por su parte, fueron dos de las apariciones más destacadas del fútbol argentino en el último año. El arquero reemplazó a Franco Armani en varios partidos de River y respondió con actuaciones decisivas, mientras que el mediocampista de Boca logró continuidad en Primera con apenas 19 años. También fueron convocados Ignacio Ovando, defensor titular de Rosario Central; Joaquín Freitas, delantero de River; y Simón Escobar, lateral de Vélez y capitán de la Sub 17 de Argentina.
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