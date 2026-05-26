Lionel Scaloni: el estado físico de Messi y la chance de sorpresas en la lista mundialista

El entrenador de la Selección Argentina rompió el silencio a pocos días de revelar los 26 futbolistas para la Copa del Mundo: trajo tranquilidad sobre el capitán y anticipó posibles cambios en la nómina.
Lionel Scaloni rompió el silencio a pocos días de revelar los 26 futbolistas de la Selección Argentina para la Copa del Mundo: se refirió al estado físico de Lionel Messi después de la alarma que se encendió en el último partido de Inter Miami y habló de la posibilidad de que haya sorpresas en la lista mundialista.
Leo pidió el cambio frente a Philadelphia Union por una molestia muscular en la pierna izquierda, aunque el entrenador aseguró que los primeros estudios no arrojaron un cuadro grave. “Las primeras noticias no son tan malas. Ahora hay que esperar la evolución y los estudios”, sostuvo el DT de la Selección Argentina.
Scaloni reconoció que siguió en vivo el encuentro de Messi y admitió la preocupación: “Nos dimos cuenta enseguida de que no estaba bien. Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin problemas, pero no está pasando solo con él. Hay varios jugadores que vienen con molestias”, reconoció. En ese sentido, el entrenador remarcó que el principal objetivo será recuperar físicamente a los futbolistas antes del debut frente a Argelia, el próximo 16 de junio en Kansas.
Además de hablar sobre Messi, Scaloni dejó abierta la posibilidad de incluir algunas sorpresas en la lista definitiva para la Copa del Mundo. El DT confirmó que varios juveniles viajarán a la gira por Estados Unidos y mencionó especialmente a Agustín Giay y Agustín Capaldo como jugadores que podrían pelear por un lugar entre los 26 convocados. “Pensamos que pueden aportarnos. Todo lo hacemos contemplando cualquier eventualidad antes del primer partido”, comentó.
La Selección Argentina viajará el sábado rumbo a Estados Unidos y tendrá su base en Kansas durante el Mundial. El equipo comenzará los entrenamientos el lunes pensando en los amistosos ante Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio respectivamente. Scaloni busca evitar imprevistos como los que sufrió antes de Qatar 2022 y por eso planea trabajar con una delegación más amplia antes de presentar la lista definitiva.
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