Lionel Scaloni: el estado físico de Messi y la chance de sorpresas en la lista mundialista

Scaloni reconoció que siguió en vivo el encuentro de Messi y admitió la preocupación: “Nos dimos cuenta enseguida de que no estaba bien. Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin problemas, pero no está pasando solo con él. Hay varios jugadores que vienen con molestias”, reconoció. En ese sentido, el entrenador remarcó que el principal objetivo será recuperar físicamente a los futbolistas antes del debut frente a Argelia, el próximo 16 de junio en Kansas.