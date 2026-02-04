Instituto le empató de manera agónica a Lanús con un gol de Matías Gallardo

En un muy entretenido partido con muchas situaciones de gol por ambos lados, el equipo cordobés abrió el marcador a los 25 minutos de juego con un gol de penal de Franco Jara. Más allá de que Nahuel Losada lo esperó hasta el final, el delantero no se puso nervioso y definió hacia un costado para dejar sin reacción al arquero.

Después, el Granate encontró la igualdad a los nueve minutos del complemento: Sasha Marcich definió fuerte cruzado después de una gran jugada colectiva a puro toques y puso el 1 a 1 en el marcador. El equipo visitante tomó envión y se llevó por delante al local en busca de dar vuelta el partido y lo consiguió...

Embed

Marcelino Moreno puso el 2 a 1 en el marcador para Lanús a los 26' del complemento después de un ataque directo con mucha precisión de pases. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que sería triunfo del equipo comandado por Mauricio Pellegrino llegó lo impensado: el primer gol de Matías Gallardo en Primera para empatar la historia.

El hijo del flamante entrenador, que es mediocampista y tiene 22 años, se formó en River y Atlanta United de Estados Unidos. Tras debutar en el segundo equipo de la institución estadounidense, dio un gran paso en su carrera al llegar a principios del año pasado a Instituto de Córdoba. Y este martes marcó su primer gol con un cabezazo después de un córner a los ¡48 minutos! cuando se acababa el encuentro.