Ignacio Alonso anticipó cambios en la competencia y explicó qué incentivo tendrán las selecciones que ya cuentan con su lugar asegurado en la Copa del Mundo.
Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían presentar un formato inédito, con una estructura inspirada en la Liga de Naciones de Europa y un nuevo objetivo deportivo para los seleccionados de la región: además de competir por los boletos mundialistas, habrá un título en juego.
La novedad fue anticipada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien adelantó que el próximo proceso clasificatorio tendrá modificaciones. “Es una nueva era, con una renovación de la ilusión, con vistas de que tenemos una Eliminatoria que comienza dentro de pocos meses, que va a ser en formato diferente, formato de Liga de Naciones, así que vamos a ir por un título”, manifestó en diálogo con Carve Deportiva, antes del amistoso entre Uruguay y República Dominicana.
Por el momento, la Conmebol no oficializó cómo será el nuevo sistema ni presentó detalles sobre su funcionamiento. Todavía no se sabe si continuará el tradicional todos contra todos o si habrá grupos, instancias eliminatorias y una definición para consagrar al campeón.
Uno de los principales desafíos estará relacionado con Argentina, Uruguay y Paraguay, que ya tienen garantizada su participación en el Mundial 2030 por ser países organizadores. Los tres recibirán encuentros de la competencia en el marco del centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en territorio uruguayo en 1930.
En ese contexto, la posibilidad de entregar un trofeo aparece como un incentivo para mantener la competitividad de las Eliminatorias, incluso entre aquellos equipos que no necesitan sumar puntos para conseguir la clasificación. La intención sería ofrecer un objetivo deportivo a las diez asociaciones sudamericanas.
La referencia de Alonso a la Liga de Naciones remite al torneo europeo organizado por la UEFA, que distribuye a sus participantes en divisiones y grupos, contempla ascensos y descensos y tiene una fase final para determinar al campeón. Sin embargo, la Conmebol deberá adaptar ese modelo a una región que cuenta con apenas diez selecciones.
El anuncio también se relaciona con las declaraciones que había realizado Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, sobre un posible campeonato entre equipos sudamericanos y europeos. En julio, el dirigente había explicado que la posición final de cada selección en las Eliminatorias podría determinar sus cruces en ese futuro certamen.
“Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados, pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos”, había señalado. Además, mencionó la posibilidad de que los equipos de Sudamérica se enfrenten con potencias como España o Alemania, de acuerdo con sus ubicaciones finales.
El aspecto económico también formaría parte de la iniciativa. Harrison había explicado que los ingresos variarían según la jerarquía del rival asignado: “Si jugás contra Europa 3 tus ingresos van a ser casi nada. Si jugás contra Europa 2 va a ser más y Europa 1 va a ser mucho más”.
Por otra parte, el titular de la APF había mencionado que las Eliminatorias entregarían tres cupos y medio, aunque esa distribución todavía debe ser precisada por la Conmebol y la FIFA. El escenario también podría modificarse si avanza la propuesta de ampliar el Mundial 2030 de 48 a 64 participantes, una iniciativa que, según Harrison, Alejandro Domínguez se encontraba impulsando ante otras confederaciones, aunque sin un acuerdo definitivo.
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