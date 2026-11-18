En ese contexto, la posibilidad de entregar un trofeo aparece como un incentivo para mantener la competitividad de las Eliminatorias, incluso entre aquellos equipos que no necesitan sumar puntos para conseguir la clasificación. La intención sería ofrecer un objetivo deportivo a las diez asociaciones sudamericanas.

La referencia de Alonso a la Liga de Naciones remite al torneo europeo organizado por la UEFA, que distribuye a sus participantes en divisiones y grupos, contempla ascensos y descensos y tiene una fase final para determinar al campeón. Sin embargo, la Conmebol deberá adaptar ese modelo a una región que cuenta con apenas diez selecciones.

La "Nations League" Sudamericana le dará competencia a Argentina, Uruguay y Paraguay para jugar por un trofeo, debido a su clasificación al Mundial 2030 por anfitriones.

El anuncio también se relaciona con las declaraciones que había realizado Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, sobre un posible campeonato entre equipos sudamericanos y europeos. En julio, el dirigente había explicado que la posición final de cada selección en las Eliminatorias podría determinar sus cruces en ese futuro certamen.

“Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados, pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos”, había señalado. Además, mencionó la posibilidad de que los equipos de Sudamérica se enfrenten con potencias como España o Alemania, de acuerdo con sus ubicaciones finales.

El aspecto económico también formaría parte de la iniciativa. Harrison había explicado que los ingresos variarían según la jerarquía del rival asignado: “Si jugás contra Europa 3 tus ingresos van a ser casi nada. Si jugás contra Europa 2 va a ser más y Europa 1 va a ser mucho más”.

Por otra parte, el titular de la APF había mencionado que las Eliminatorias entregarían tres cupos y medio, aunque esa distribución todavía debe ser precisada por la Conmebol y la FIFA. El escenario también podría modificarse si avanza la propuesta de ampliar el Mundial 2030 de 48 a 64 participantes, una iniciativa que, según Harrison, Alejandro Domínguez se encontraba impulsando ante otras confederaciones, aunque sin un acuerdo definitivo.