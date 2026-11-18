El lateral no fue el único jugador de campo que se quedó sin ingresar durante los dos encuentros. Santiago Castro también permaneció junto a los suplentetanto frente al conjunto charrúa como ante los Ticos.

Valentín Barco no ingresó ante Uruguay ni Costa Rica en la última fecha FIFA del 2026 con la Selección Argentina.

Incluso, después del último amistoso hubo una imagen que confirmó que el Colo estaba físicamente disponible: se quedó realizando pasadas en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes junto a Giuliano Simeone, como parte de los trabajos posteriores al partido para quienes no habían tenido acción o habían sumado pocos minutos.

Así, la ausencia de Barco respondió exclusivamente a una elección del cuerpo técnico. No hubo inconvenientes físicos detrás de su falta de participación, por lo que esta situación no representa, por sí sola, un problema de cara a las próximas convocatorias de la Albiceleste.