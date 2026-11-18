El lateral estuvo a disposición del cuerpo técnico, pero no ingresó en ninguno de los dos encuentros por una decisión tan llamativa como normal.
La doble fecha FIFA de la Selección Argentina dejó a Valentín Barco sin participación en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Aunque estuvo en condiciones de jugar, Lionel Scaloni decidió no darle minutos y priorizó probar otras alternativas dentro del plantel.
La determinación del entrenador no tuvo que ver con una lesión ni con alguna molestia física. El ex-Boca estuvo a disposición del cuerpo técnico durante toda la concentración, pero quedó afuera de las opciones elegidas para ingresar en los dos compromisos que se disputaron en la Bombonera y el Mario Alberto Kempes, respetivamente.
Uno de los futbolistas que aprovechó la oportunidad fue Máximo Perrone, quien se desempeña en una zona del mediocampo en la que también puede actuar el Colo. A su vez, tanto Franco Mastantuono y Nicolás Paz continúan sumando más protagonismo, aunque con características y funciones más ofensivas, para ser parte del equipo titular.
La explicación pasa por una cuestión futbolística: Scaloni buscó evaluar diferentes variantes y observar a otros integrantes de la nueva generación. Como suele ocurrir en las convocatorias, el entrenador no puede repartir minutos entre todos los futbolistas disponibles. De hecho, el volante del Chelsea sí tuvo la oportunidad de sumar en la anterior ventana internacional, ingresando desde el banco en los tres amistosos: disputó 35 minutos ante Bolivia, 22 frente a Burkina Faso y aproximadamente 10 contra Benín. En total, acumuló cerca de 67 minutos y aportó una asistencia.
El lateral no fue el único jugador de campo que se quedó sin ingresar durante los dos encuentros. Santiago Castro también permaneció junto a los suplentetanto frente al conjunto charrúa como ante los Ticos.
Incluso, después del último amistoso hubo una imagen que confirmó que el Colo estaba físicamente disponible: se quedó realizando pasadas en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes junto a Giuliano Simeone, como parte de los trabajos posteriores al partido para quienes no habían tenido acción o habían sumado pocos minutos.
Así, la ausencia de Barco respondió exclusivamente a una elección del cuerpo técnico. No hubo inconvenientes físicos detrás de su falta de participación, por lo que esta situación no representa, por sí sola, un problema de cara a las próximas convocatorias de la Albiceleste.
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