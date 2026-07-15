Lautaro Martínez: "Soñé con hacer este gol desde que mi viejo me compró los botines"

El delantero de la Selección Argentina manifestó su emoción luego del marcar el tanto de la victoria 2 a 1 ante Inglaterra para clasificar a la final del Mundial 2026.
El delantero de la Selección Argentina Lautaro Martínez aseguró que “es muy fuerte” haber marcado el gol para vencer 2 a 1 a Inglaterra y jugar otra vez la final de un Mundial. El Toro, quien no había llegado de la mejor manera física a Qatar 2022, está teniendo un buen nivel en este certamen.
Además, indicó: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tener mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”. “Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó.
En tanto, manifestó: “Lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.
comentar