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Lautaro Martínez: "Soñé con hacer este gol desde que mi viejo me compró los botines"

El delantero de la Selección Argentina manifestó su emoción luego del marcar el tanto de la victoria 2 a 1 ante Inglaterra para clasificar a la final del Mundial 2026.

El delantero de la Selección Argentina Lautaro Martínez aseguró que “es muy fuerte” haber marcado el gol para vencer 2 a 1 a Inglaterra y jugar otra vez la final de un Mundial. El Toro, quien no había llegado de la mejor manera física a Qatar 2022, está teniendo un buen nivel en este certamen.

Además, indicó: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tener mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”. “Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó.

En tanto, manifestó: “Lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.

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