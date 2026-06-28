Lautaro Martínez se sacó la espina y marcó su primer gol mundialista ante Jordania

El tanto representa un punto de inflexión para el delantero argentino. Con esa mochila fuera de encima y tras el triunfo 3-1 sobre Jordania, el "Toro" recupera la confianza en el escenario más importante y reafirma su lugar como el hombre de área que Argentina necesita para seguir soñando con la defensa del título y encarar con otra energía el cruce de 16avos de final frente a Cabo Verde.

El primer gol de Lautaro Martínez en Mundiales