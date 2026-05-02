Estudiantes se impuso 2 a 0 contra Platense y clasificó como primero de su zona

Y, apenas unos minutos después, Alario apareció solo por el segundo palo y empujó la pelota para marcar el 2 a 0, resultado que terminaría siendo definitivo. Con la ventaja a su favor, el León manejó los tiempos del partido sin sobresaltos y cerró una victoria clave para finalizar en lo más alto de la Zona A.

El resumen del triunfo de Estudiantes a Platense