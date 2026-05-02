Estudiantes se impuso 2 a 0 contra Platense y clasificó como primero de su zona

Con goles de Alexis Castro y Lucas Alario, el Pincha le ganó al Calamar en condición de visitante y ganó la Zona A del Apertura desplazando a Boca al segundo lugar.
Estudiantes se impuso 2 a 0 a Platense en Vicente López y clasificó como primero de la Zona A del Torneo Apertura desplazando a Boca al segundo lugar de cara a los emparejamientos de los playoffs. Alexis Castro y Lucas Alario marcaron los goles del equipo de Alexander Medina.
El primer tiempo pasó del dominio de Estudiantes a la paridad con la mejora de Platense. Edwuin Cetré había logrado abrir el marcador a los siete minutos pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Por su parte, Juan Gauto estrelló el balón contra el palo. Así, se fueron 0 a 0 al descanso sin emociones.
En el complemento, Estudiantes volvió a tomar el control del partido. De hecho, en los primeros minutos, volvió a marcar -ésta vez por medio de Lucas Alario- y sufrir la anulación del tanto por offside. Sin embargo, el equipo de Alexander Medina continuó en la búsqueda del gol y lo consiguió promediando esta etapa.
Alexis Castro, a los 22 minutos de este segundo tiempo, puso el 1 a 0 en el marcador después de una buena jugada colectiva. Tras un preciso pase aéreo de Cetré, el mediocampista controló con calidad y definió con categoría para poner en ventaja a su equipo.
Y, apenas unos minutos después, Alario apareció solo por el segundo palo y empujó la pelota para marcar el 2 a 0, resultado que terminaría siendo definitivo. Con la ventaja a su favor, el León manejó los tiempos del partido sin sobresaltos y cerró una victoria clave para finalizar en lo más alto de la Zona A.
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