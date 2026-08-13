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Se viene la fecha 5 del Torneo Clausura: cruces con días, horarios y televisación

Te contamos la programación de una nueva jornada de la máxima categoría del fútbol argentino con el clásico entre Estudiantes y Gimnasia como mayor atractivo.

Vélez y Argentinos Juniors son los punteros de la Zona A y B respectivamente del Torneo Clausura, mientras que cuatro de los cinco grandes están fuera de la zona de clasificación, siendo solamente Independiente el único en puestos de playoffs aunque también está en crisis deportiva y Gustavo Quinteros acaba de ser echado. Y, en ese contexto, se viene la quinta fecha del campeonato y repasamos los cruces con días, horarios, árbitros y televisación.

Viernes 14 de agosto

20:30 Racing vs. Banfield — ESPN Premium — Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Germán Delfino.

Sábado 15 de agosto

14:30 Aldosivi vs. Tigre — TNT Sports — Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Sebastián Habib.

14:30 San Lorenzo vs. Unión — ESPN Premium — Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Diego Ceballos.

16:45 Estudiantes vs. Gimnasia — ESPN Premium — Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta.

19:00 Newell's vs. Deportivo Riestra — TNT Sports — Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Gastón Monson Brizuela.

19:00 Belgrano vs. Independiente Rivadavia — ESPN Premium — Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Silvio Trucco.

21:15 Platense vs. Boca — TNT Sports — Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Lucas Novelli.

Domingo 16 de agosto

15:00 Sarmiento vs. Huracán — ESPN Premium — Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Salomé Di Iorio.

18:00 River vs. Argentinos Juniors — ESPN Premium — Árbitro: Facundo Tello. VAR: Pablo Echavarría.

20:15 Central Córdoba vs. Instituto — TNT Sports — Árbitro: Darío Herrera. VAR: José Carreras.

20:15 Barracas Central vs. Rosario Central — TNT Sports — Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Andrés Merlos.

Lunes 17 de agosto

14:45 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Atlético Tucumán — TNT Sports / ESPN Premium — Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Adrián Franklin.

17:00 Lanús vs. Independiente — ESPN Premium — Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Sebastián Zunino.

19:15 Vélez vs. Defensa y Justicia — ESPN Premium — Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Nicolás Lamolina.

21:30 Gimnasia (Mendoza) vs. Talleres — TNT Sports — Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Maximiliano Macheroni.

ADEMÁS: Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel y pidió una lista de jugadores

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