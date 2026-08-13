Se viene la fecha 5 del Torneo Clausura: cruces con días, horarios y televisación

Te contamos la programación de una nueva jornada de la máxima categoría del fútbol argentino con el clásico entre Estudiantes y Gimnasia como mayor atractivo.

Vélez y Argentinos Juniors son los punteros de la Zona A y B respectivamente del Torneo Clausura, mientras que cuatro de los cinco grandes están fuera de la zona de clasificación, siendo solamente Independiente el único en puestos de playoffs aunque también está en crisis deportiva y Gustavo Quinteros acaba de ser echado. Y, en ese contexto, se viene la quinta fecha del campeonato y repasamos los cruces con días, horarios, árbitros y televisación.