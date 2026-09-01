El mediocampista de Boca expresó que "va a ser difícil que siga" en la Albiceleste a las pocas horas del anuncio de Messi de ponerle fin a su historia con el combinado nacional.
Atención: Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina a horas del retiro de Lionel Messi del combinado nacional. El mediocampista de Boca, que ganó todo en La Albiceleste, reiteró su postura después del Mundial 2026 y se explayó en los motivos de su pensamiento.
“Va a ser difícil que siga por todo, por lo que dije en ese momento, por la suspensión, por la decisión de Leo (Messi). Sin él va a ser difícil que todo siga funcionando igual, entonces seguramente sea una decisión difícil. Lo dije hace un tiempo, obviamente no lo hablé con el entrenador (Lionel Scaloni), lo hablaré con él y seguramente sea difícil la decisión que tome”, expresó ante los medios.
“La vara está muy alta y seguir compitiendo de esa manera, lograr cosas importantes va a ser difícil. Creo que en este proceso hemos conseguido armar un grupo de personas y jugadores increíbles y en ese grupo teníamos a nuestro líder que era Leo. Que no esté él va a ser muy difícil. Como dije recién: hablaré con el entrenador y veré qué decisión tomar”, agregó el capitán de Boca.
Por otro lado, sobre el adiós de Messi a la Selección, comentó: “Fue durísimo. Seguramente como lo ha recibido todo el país, todo el mundo del fútbol por lo que significa para el deporte, los jugadores y nuestro país. Como puse ayer en mi Instagram el legado de él va a quedar para siempre, por lo que significa para nosotros, por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero que al final se cumplen".
Por último, Paredes reiteró que la decisión de Messi en decirle adiós a la Selección ya se había hablado: “Había sido sincero con nosotros, cuando estábamos en los últimos días del Mundial, que seguramente la final era su último partido. Nosotros lo sabíamos pero no estábamos preparados para eso. Tuvimos muchas charlas de estas cosas, pero duele por todo lo que significa él para nosotros”, concluyó el campeón del mundo.
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