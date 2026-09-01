Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

Por otro lado, sobre el adiós de Messi a la Selección, comentó: “Fue durísimo. Seguramente como lo ha recibido todo el país, todo el mundo del fútbol por lo que significa para el deporte, los jugadores y nuestro país. Como puse ayer en mi Instagram el legado de él va a quedar para siempre, por lo que significa para nosotros, por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero que al final se cumplen".

Por último, Paredes reiteró que la decisión de Messi en decirle adiós a la Selección ya se había hablado: “Había sido sincero con nosotros, cuando estábamos en los últimos días del Mundial, que seguramente la final era su último partido. Nosotros lo sabíamos pero no estábamos preparados para eso. Tuvimos muchas charlas de estas cosas, pero duele por todo lo que significa él para nosotros”, concluyó el campeón del mundo.