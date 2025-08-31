Leandro Paredes recibió un planchazo y anduvo a los manotazos contra Aldosivi

El campeón del mundo sufrió un planchazo de Tobías Leiva, futbolista formado en River que se encuentra a préstamo en Aldosivi, durante el primer tiempo del encuentro. Un duelo que estuvo repleto de faltas fuertes por ambos lados y que tuvo a Leandro Paredes también protagonista de otra situación instantes después en donde subió mucha la temperatura.

Paredes y Yonathan Cabral tuvieron un encontronazo fuerte con un incluso un agarrón del cuello del jugador de Boca al de Aldosivi. El jugador de la Selección Argentina fue amonestado por la situación y después aportó en el 2-0 de su equipo asistiendo a Rodrigo Battaglia.

Tras el triunfo en Mar del Plata, Paredes comentó en diálogo con ESPN: "Estoy contento porque se cortó una racha de muchos partidos y ganar tres partidos seguidos es importante". Y expresó sobre una nueva convocatoria para representar al país: "Disfruto mucho de la Selección, siempre estoy con muchas ansías, es lo máximo estar allá, un privilegio"

