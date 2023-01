Leandro Stillitano, entrenador de Independiente, habló de la posible transferencia de Sergio Barreto a Boca. Además, del objetivo del Rojo este año.

Leandro Stillitano, entrenador de Independiente, se refirió a la posible salida de Sergio Barreto a Boca. "Me incomoda la situación, sobre todo por el jugador que no puede estar 100 por ciento metido acá. Hasta hace un rato no había más novedades sobre el tema de él. En mi once, Barreto hoy es titular, hasta fue capitán", contó el técnico.