Liga profesional: los otros tres partidos este sábado completarán la fecha 1 del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Tigre

La acción se pondrá en marcha a las 14.45, con televisación de TNT Sports Premium, cuando Estudiantes de Río Cuarto sea local frente a Tigre en el estadio Antonio Candini. El conjunto cordobés necesita sumar con urgencia tras un flojo primer semestre y buscará hacerse fuerte ante su gente.

Del otro lado estará Tigre, que llega con sensaciones encontradas. El Matador viene de golear a Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana y quedó muy cerca de los octavos de final, aunque también arrastra la reciente eliminación en la Copa Argentina, por lo que intentará comenzar el Clausura con un triunfo que confirme su levantada.

Debut de Sampaoli en Talleres ante Newell's

En Rosario, desde las 17 y con transmisión de ESPN Premium, Jorge Sampaoli tendrá su estreno oficial como entrenador de Talleres. El conjunto cordobés inicia una nueva etapa tras la salida de Carlos Tevez y buscará volver a ser protagonista en la Liga Profesional.

Newell's, en tanto, también afronta el inicio del Clausura con la obligación de mejorar lo realizado en la primera parte del año. La Lepra tuvo un semestre muy irregular y apostó por varios refuerzos para cambiar la imagen. Hoy apostará a hacerse fuerte en el estadio Marcelo Bielsa y arrancar el campeonato con una victoria.