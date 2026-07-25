Liga profesional: los otros tres partidos este sábado completarán la fecha 1 del Torneo Clausura

La jornada que dio inicio al campeonato local seguirá con acción en Río Cuarto, Rosario y Lanús. El duelo entre el Granate y el Ciclón será uno de los platos fuertes del día.
Más allá del duelo entre River y Barracas Central, la primera fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá este sábado otros tres encuentros que prometen emociones. La actividad comenzará en Córdoba, seguirá en Rosario y se cerrará por la noche con el atractivo choque entre Lanús y San Lorenzo, dos equipos que llegan con objetivos muy distintos para el segundo semestre.
Uno de los encuentros más esperados será el que disputarán el Granate y el Ciclón desde las 21.30, con transmisión de ESPN Premium. Lanús intentará aprovechar el envión anímico tras su triunfo sobre Cienciano por la Copa Sudamericana, mientras que San Lorenzo buscará recuperarse del duro golpe que significó la eliminación frente a Deportivo Riestra en la Copa Argentina.
El equipo de Mauricio Pellegrino atraviesa un buen presente a nivel internacional luego de imponerse por 2-0 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y buscará extender ese momento positivo al certamen local, aunque sin perder de vista la revancha que disputará la próxima semana en Perú.
Enfrente estará un San Lorenzo que iniciará el Clausura con la necesidad de cambiar la imagen. La derrota por penales frente a Riestra en la Copa Argentina dejó muchas dudas en el debut de Néstor Gorosito, por lo que el Ciclón intentará dar el golpe como visitante.
La acción se pondrá en marcha a las 14.45, con televisación de TNT Sports Premium, cuando Estudiantes de Río Cuarto sea local frente a Tigre en el estadio Antonio Candini. El conjunto cordobés necesita sumar con urgencia tras un flojo primer semestre y buscará hacerse fuerte ante su gente.
Del otro lado estará Tigre, que llega con sensaciones encontradas. El Matador viene de golear a Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana y quedó muy cerca de los octavos de final, aunque también arrastra la reciente eliminación en la Copa Argentina, por lo que intentará comenzar el Clausura con un triunfo que confirme su levantada.
En Rosario, desde las 17 y con transmisión de ESPN Premium, Jorge Sampaoli tendrá su estreno oficial como entrenador de Talleres. El conjunto cordobés inicia una nueva etapa tras la salida de Carlos Tevez y buscará volver a ser protagonista en la Liga Profesional.
Newell's, en tanto, también afronta el inicio del Clausura con la obligación de mejorar lo realizado en la primera parte del año. La Lepra tuvo un semestre muy irregular y apostó por varios refuerzos para cambiar la imagen. Hoy apostará a hacerse fuerte en el estadio Marcelo Bielsa y arrancar el campeonato con una victoria.
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