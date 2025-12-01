Lamine Yamal habló de la comparación con Messi: "Él ya sabe lo que pienso"

"Lo respeto por lo que ha sido y por lo que es para el fútbol. Si nos encontramos algún día en algún campo de fútbol habrá ese respeto mutuo. Para mí es el mejor de la historia. Sé que ni yo quiero ser Messi y Messi sabe que yo no quiero ser él, quiero seguir mi camino. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar la 10 que llevaba Messi, nada de eso", se diferenció el español en diálogo con CBS News.

Además, contó de su única ambición más allá de todo lo que genera ser una figura reconocida: “Mi sueño sigue siendo el mismo: disfrutar del deporte que amo”. También se refirió a su vida personal y a uno de sus deseos inmediatos: manejar su propio auto. Quiere independencia sin lujos: “Quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo... tampoco será un Lamborghini, con un Audi, un Mercedes o un Cupra me conformo”.

image

Por otro lado, al definir su estilo de juego, Yamal remarcó que su prioridad es provocar sensaciones en el público. El español sostuvo que intenta conectar con quienes lo miran, sin obsesionarse con números. “Mi fútbol es divertido, esa es la palabra... Quiero disfrutar y que los niños quieran ser como yo”, afirmó.

Con el Mundial en el horizonte, Yamal mostró confianza plena en el rendimiento de España. “Tengo muchas expectativas... Lo ganaremos”, lanzó sin dudar. Y habló de su elección de España por sobre Marruecos: “Nunca tuve dudas... me he criado en España y también siento que es mi país”.

Por último, Yamal mencionó cuáles fueron las referencias futbolísticas que guiaron su formación y allí de todas formas nombró a la Pulga: “Me fijaba mucho en Messi porque daba pases diferentes... también en pases con el exterior, que eso se lo he visto mucho a (Luka) Modric”.