Lionel Scaloni: el estado físico de Messi, posibles sorpresas en la lista del Mundial, su renovación y la ausencia de Dybala

Embed "HABLO CADA TANTO CON MESSI, SOLO COSAS PUNTUALES"



Lionel Scaloni explicó su relación con la Pulga en torno a la Selección Argentina. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/o5EJIjQZBq — DSPORTS (@DSports) May 27, 2026

Además de referirse al capitán, dejó abierta la posibilidad de incluir algunas sorpresas en la lista definitiva para la Copa del Mundo. El DT confirmó que varios juveniles viajarán a la gira por Estados Unidos y mencionó especialmente a Agustín Giay y Agustín Capaldo como las figuras que podrían pelear por un lugar entre los 26: “Pensamos que pueden aportarnos. Todo lo hacemos contemplando cualquier eventualidad antes del primer partido”.

Fiel a su estilo, el Gringo espera hasta último momento para definir el plantel, el cual tiene tiempo de presentar hasta el 30 de mayo. "Tenemos dudas con algún jugador, pero nuestro criterio es el de siempre. En algunos casos hay jugadores que no llegan bien, pero nos estamos ocupando de eso. Esperaremos hasta el último día para ver como evolucionan", contó.

Embed "ARGENTINA SIEMPRE VA AL MUNDIAL COMO ANIMADOR DEL TORNEO"



Lionel Scaloni y la imponente presencia de Argentina en el #MundialEnDSPORTS. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/OfPgj9oZbV — DSPORTS (@DSports) May 27, 2026

Calmado y sin ser prepotente, una actitud me mantuvo desde siempre, incluso después de haber salido bicampeón de América y del mundo, sostuvo: "Cuando va a un Mundial, Argentina siempre es una de las selecciones que anima el torneo. El hecho de que seamos los defensores del título no cambia nada, siempre vamos en busca de ser protagonistas".

Una de las figuras más importantes de la 'Scaloneta' es la de Emiliano Martínez, el héroe absoluto, no solo de la Selección, sino también del Aston Villa. Recientemente, trajo preocupación por la fractura en uno de sus dedos. “Lo que hace y dice el Dibu es el fiel reflejo de la confianza que se tiene, con nosotros siempre ha rendido de manera excelente y es un jugador fundamental. Esperamos que llegue bien y que se recupere de su lesión, en todo caso tenemos buenas alternativas en ese puesto”, expresó Lionel, sin asegurar nada.

Embed "HAY PREDISPOSICIÓN PARA SEGUIR, PERO LA CABEZA ESTÁ EN EL #MundialEnDSPORTS"



Lionel Scaloni reveló que está predispuesto a tener charlas para renovar como DT de la Selección Argentina luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



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La ilusión es total. La Selección Argentina le devolvió la pasión a la gente y la presión, aunque inconsciente, es innegable. “El hincha tiene que saber que cada jugador ha dejado el máximo y que ha dado todo lo que tiene que dar. Le tenemos mucho respeto a la gente que nos sigue en cada torneo y que nos apoya siempre. Esperemos que al final del torneo estemos celebrando y que salga todo de la mejor manera. No los vamos a dejar tirados, vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos”, destacó Scaloni, citando una de las frases que dijo Leo Messi tras la derrota frente a Arabia Saudita en Qatar.

“La Selección Argentina es un lugar soñado, desde el primer día que llegué acá sabía que iba a ser único. El día que no esté mas en la Selección me voy a acordar de todo lo que he vivido acá, es un lugar único. De nuestra parte, la intención de seguir está, pero lo más importante en este momento es el Mundial, nuestra cabeza está ahí”, refirió en cuanto a una posible renovación como DT de la Albiceleste.

La sorpresiva ausencia de Paulo Dybala en la prelista de 55

Si bien su puesto en Argentina no es seguro desde hace tiempo -incluso, no estuvo en la Copa América 2024- llamó la atención que Paulo Dybala ni siquiera esté en la prelista de 55, la cual confirmó que quedó descartado totalmente. “Hay chicos que se han consolidado en la posición de Dybala y que merecían su oportunidad. Van surgiendo jugadores que van aportando, Paulo es un chico espectacular, es indudable su calidad y que volvió bien en la Roma, pero nosotros miramos el presente”, explicó.

Embed "ES INDUDABLE LA CALIDAD DE DYBALA, PERO HOY HAY OTROS CHICOS QUE NOS PUEDEN APORTAR"



Lionel Scaloni se refirió a la ausencia del jugador de la Roma en la prenómina de 55 jugadores que irán al #MundialEnDSPORTS con la Selección Argentina.



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La Selección Argentina viajará el sábado rumbo a Estados Unidos y tendrá su base en Kansas durante el Mundial. El equipo comenzará los entrenamientos el lunes pensando en los amistosos ante Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio respectivamente. Scaloni busca evitar imprevistos como los que sufrió antes de Qatar 2022 y por eso planea trabajar con una delegación más amplia antes de presentar la lista definitiva.