Lionel Scaloni ganó una carrera de karting en sus vacaciones en Rosario

Scaloni compitió en el Rosario Indoor Kart, un circuito cubierto que cuenta con una pista de 330 metros, once karts en condiciones parejas y sistema de cronometraje computarizado. Según informaron desde el lugar, el entrenador de la Selección Argentina completó el recorrido en un tiempo aproximado de 25 minutos.

El gusto de Scaloni por los deportes con ruedas no es nuevo. Más allá del karting, el ex defensor es un apasionado del ciclismo, en particular del mountain bike. A lo largo de los años participó en pruebas exigentes como el Desafío del Río Pinto, en Córdoba, y en distintas competencias en Mallorca, España, donde reside parte del año.

En la antesala de una temporada especial que tendrá a la Albiceleste defendiendo la corona en la próxima Copa del Mundo, el DT combina descanso, actividad física y competencia. Esta vez, el festejo llegó con casco y volante. ¡Qué conductor!