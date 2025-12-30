Fútbol |

Lionel Scaloni ganó una carrera de karting en sus vacaciones en Rosario

El entrenador de la Selección Argentina se dio un gusto fuera del fútbol y se quedó con otro trofeo. ¡Qué conductor!

Lionel Scaloni ganó una carrera de karting en medio de sus vacaciones en Rosario. El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina compitió en un predio de la ciudad y volvió a mostrar su costado más competitivo, aun lejos del banco de suplentes y en una actividad recreativa.

Scaloni compitió en el Rosario Indoor Kart, un circuito cubierto que cuenta con una pista de 330 metros, once karts en condiciones parejas y sistema de cronometraje computarizado. Según informaron desde el lugar, el entrenador de la Selección Argentina completó el recorrido en un tiempo aproximado de 25 minutos.

El gusto de Scaloni por los deportes con ruedas no es nuevo. Más allá del karting, el ex defensor es un apasionado del ciclismo, en particular del mountain bike. A lo largo de los años participó en pruebas exigentes como el Desafío del Río Pinto, en Córdoba, y en distintas competencias en Mallorca, España, donde reside parte del año.

En la antesala de una temporada especial que tendrá a la Albiceleste defendiendo la corona en la próxima Copa del Mundo, el DT combina descanso, actividad física y competencia. Esta vez, el festejo llegó con casco y volante. ¡Qué conductor!

