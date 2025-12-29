Los motivos por los que Riquelme decidió mantener a Claudio Úbeda como DT de Boca

En primer lugar, Riquelme sabe que Úbeda mejoró el juego del equipo en un contexto tan difícil como tras la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los ídolos del club que le dio la última Copa Libertadores. El Sifón logró un equipo equilibrado, con grandes rendimientos defensivos (logrando cinco vallas invictas en 11 partidos) y buen nivel en ataque con el siempre intratable Miguel Merentiel y potenciando a Exequiel Zeballos.

En segundo lugar, Boca tiene que ganar más allá del juego y lo consiguió con siete victorias, un empate y tres caídas, unos números que mejoran si se tiene en cuenta solamente los encuentros desde que asumió definitivamente tras el fallecimiento de Russo: cinco victorias y dos derrotas.

En tercer lugar, Úbeda tiene la banca del plantel, contando los referentes como Leandro Paredes. "Estamos felices porque lo está haciendo muy bien. Está llevando un grupo adelante, tiene una relación muy parecida a la que tenemos con Lionel (Scaloni) en la Selección, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos con la Albiceleste", expresó el campeón del mundo y referente del mediocampo del cuadro azul y oro.

Por último, Riquelme evaluó la posibilidad de traer un entrenador de renombre para la Copa Libertadores 2026, pero como siempre expresó en los medios no ve un panorama posible. Sin ir más lejos, el único hombre fuerte que trajo en todos sus años como dirigente es Miguel Ángel Russo, con quien tenía una relación de mucho aprecio.

Con el Superclásico ante River en La Bombonera como su mayor triunfo y la derrota con Racing y eliminación del Torneo Clausura como su punto más bajo en su corto ciclo, Riquelme confía en que Úbeda podrá encaminar a Boca en un 2026 que estará cargado de competencias nacionales y la Copa Libertadores.