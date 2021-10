Lionel Scaloni: "Hoy se notó un poco el cansancio"

"Hoy se notó un poco el cansancio, jugar una triple fecha en Sudamérica es desgastante" reconoció el director técnico argentino y agregó: "Lo sacamos adelante y nos llevamos los puntos, que es lo que queríamos".

Por otra parte, Scaloni dijo que "Perú juega bien y es un rival muy difícil" y luego analizó que " Más allá de la jugada del penal, creo que el partido estuvo controlado".

"Se dio un paso importante y aunque estés clasificado o no, hay que seguir jugando y Argentina siempre tiene que rendir. Da igual la posición en que esté", continuó el DT.

Por último, sostuvo que Argentina no se conformó con el resultado: "No pienso que Argentina se haya conformado. El equipo no reguló, seguro que no. Era un partido muy importante y había tensión por eso".