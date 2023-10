Scaloni habló sobre el buen funcionamiento

El responsable de todo esto, Lionel Scaloni, se expresó en conferencia de prensa. "El primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo, con situaciones, con recuperación tras perdida, con la agresividad justa. Hicimos el partido que teníamos que hacer. Es una lástima llegar al final de la primera mitad solo 1-0 arriba. Salvo la jugada de (Ramón) Sosa con Emiliano (Martínez), estuvimos tranquilos", comentó el DT.

"Nos faltó ser un poco más verticales en el segundo tiempo. Con el cansancio, la presión no fue la misma. El resultado fue corto pero el equipo hizo un buen partido. Julián y Lautaro se complementaron muy bien y estoy muy feliz por ellos. Son dos delanteros diferentes. Pueden jugar juntos e hicieron un gran partido", agregó el héroe de Pujato.

Scaloni.png El chofer de La Scaloneta: Lionel Scaloni.

Por último dijo: "Messi no estuvo desde al arranque y equipo jugó muy bien, eso es una buena señal. Cuando un equipo está ensamblado y las cosas salen, todo es más fácil. Ya vendrá algún tiempo complicado y ahí necesitaremos como nunca de la gente. Hoy los hinchas disfrutan de la Selección y eso es lo que nos llena de orgullo", argumentó el entrenador.

Los dueños de la mitad del campo

El trío que sale de memoria desde la Copa del Mundo, en donde Argentina se consagró campeón en Qatar, Enzo Fernandez, Alexis MacAllister y De Paul siguen en buena sintonía y se entienden de maravilla.

"Todos los rivales son difíciles y Paraguay lo es, pero siempre salimos a la cancha para hacer lo nuestro. No sabía que ese gol de Nicolás Otamendi era de una jugada preparada", confesó Mac Allister que tuvo un gran partido.

Además agregó: "Me siento muy cómodo como volante central porque es una posición que me gusta mucho. Pero nos vamos con un poco de bronca por no haber hecho algún gol más. Pero por contrapartida estamos contentos de que Lionel Messi haya podido jugar un rato en el segundo tiempo", confió Alexis.

argentina (1).png Los dueños de la mitad junto a Messi.

De Paul se mostró habló también con la prensa y dijo "orgulloso porque el equipo está en un nivel muy bueno, ya que a todo lo que tenía le sumó en los últimos tiempos jerarquía y experiencia. Y eso hace que nos vean como lo que somos, un grupo que siempre quiere ir por más. Porque este plantel tiene esa mentalidad", sentenció el 7 de la Selección.

Por último detalló: "Por eso es bueno que alguien de la experiencia del chileno Marcelo Díaz (ex Racing Club y la selección de su país) haya ponderado nuestro juego y nuestra actitud, sobre todo después de salir campeones del mundo. Y también fue bueno que hoy hayamos marcado de pelota parada, porque es otra arma ofensiva más y ojalá sigan llegando goles por esa vía. Y para mi es un placer darme vuelta y mirarlo a Messi, o que además (Emiliano) "Dibu" Martínez haya alcanzado el récord de imbatibilidad en el arco del seleccionado", completó un De Paul visiblemente satisfecho.