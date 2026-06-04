Lionel Scaloni probó a José López como titular en una nueva práctica de la Selección

Aunque Scaloni todavía no confirmó la formación para enfrentar a Honduras, los ensayos de los últimos días permiten identificar algunas de las variantes que evalúa para el primer amistoso de la gira. La evolución de los jugadores lesionados sigue siendo una prioridad para el cuerpo técnico, pero la aparición de López entre los titulares se convirtió en una de las señales más fuertes de la práctica y en una de las novedades destacadas de la preparación rumbo al Mundial.

El probable once de Argentina para enfrentar a Honduras

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.