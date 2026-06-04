Fútbol |

Lionel Scaloni probó a José López como titular en una nueva práctica de la Selección

El delantero del Palmeiras acompañó a Lautaro Martínez en el ensayo táctico realizado en Kansas, donde el DT empezó a perfilar el equipo para Honduras.

Lionel Scaloni realizó este jueves una nueva prueba de equipo en la previa del amistoso frente a Honduras y la principal novedad fue la inclusión de José Manuel López entre los titulares. En el tercer entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas, el delantero ocupó un lugar en la formación principal junto a Lautaro Martínez, en una decisión que modificó el esquema utilizado en los trabajos anteriores y dejó indicios sobre la idea que analiza el cuerpo técnico para el compromiso del sábado.

La presencia del atacante implicó un cambio de dibujo táctico. Argentina pasó de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul por la derecha, Thiago Almada sobre el sector izquierdo y un mediocampo central integrado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. López reemplazó a Giuliano Simeone y conformó una dupla ofensiva con Lautaro, una alternativa poco habitual en los equipos de Scaloni pero que ganó protagonismo durante la práctica abierta.

jose lopez
El Flaco López se perfila como titular para el primer amistoso ante Honduras.

El Flaco López se perfila como titular para el primer amistoso ante Honduras.

ADEMÁS: El Vasco Arruabarrena, el principal apuntado para dirigir a Boca

Además del ingreso del exLanús, el entrenador también probó a Agustín Giay como lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo. La disputa por ese puesto está directamente relacionada con los problemas físicos que afectan a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes continúan recuperándose junto a otros futbolistas que trabajaron de manera diferenciada. Nico Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi también realizaron tareas diferenciadas durante parte de la jornada, mientras que Julián Álvarez permaneció en reposo por una inflamación en el tobillo.

Aunque Scaloni todavía no confirmó la formación para enfrentar a Honduras, los ensayos de los últimos días permiten identificar algunas de las variantes que evalúa para el primer amistoso de la gira. La evolución de los jugadores lesionados sigue siendo una prioridad para el cuerpo técnico, pero la aparición de López entre los titulares se convirtió en una de las señales más fuertes de la práctica y en una de las novedades destacadas de la preparación rumbo al Mundial.

El probable once de Argentina para enfrentar a Honduras

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.

ADEMÁS: Quiénes son los cuatro jugadores en "lista de espera" de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados