Lionel Scaloni probó a José López como titular en una nueva práctica de la Selección

El delantero del Palmeiras acompañó a Lautaro Martínez en el ensayo táctico realizado en Kansas, donde el DT empezó a perfilar el equipo para Honduras.
Lionel Scaloni realizó este jueves una nueva prueba de equipo en la previa del amistoso frente a Honduras y la principal novedad fue la inclusión de José Manuel López entre los titulares. En el tercer entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas, el delantero ocupó un lugar en la formación principal junto a Lautaro Martínez, en una decisión que modificó el esquema utilizado en los trabajos anteriores y dejó indicios sobre la idea que analiza el cuerpo técnico para el compromiso del sábado.
La presencia del atacante implicó un cambio de dibujo táctico. Argentina pasó de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul por la derecha, Thiago Almada sobre el sector izquierdo y un mediocampo central integrado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. López reemplazó a Giuliano Simeone y conformó una dupla ofensiva con Lautaro, una alternativa poco habitual en los equipos de Scaloni pero que ganó protagonismo durante la práctica abierta.
Además del ingreso del exLanús, el entrenador también probó a Agustín Giay como lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo. La disputa por ese puesto está directamente relacionada con los problemas físicos que afectan a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes continúan recuperándose junto a otros futbolistas que trabajaron de manera diferenciada. Nico Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi también realizaron tareas diferenciadas durante parte de la jornada, mientras que Julián Álvarez permaneció en reposo por una inflamación en el tobillo.
Aunque Scaloni todavía no confirmó la formación para enfrentar a Honduras, los ensayos de los últimos días permiten identificar algunas de las variantes que evalúa para el primer amistoso de la gira. La evolución de los jugadores lesionados sigue siendo una prioridad para el cuerpo técnico, pero la aparición de López entre los titulares se convirtió en una de las señales más fuertes de la práctica y en una de las novedades destacadas de la preparación rumbo al Mundial.
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.
comentar