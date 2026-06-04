El Vasco Arruabarrena, el principal apuntado para dirigir a Boca

Riquelme acelera la búsqueda tras la salida de Claudio Úbeda y el exlateral aparece como la opción más firme para asumir. En caso de concretarse, sería su segundo ciclo como DT del Xeneize.
Rodolfo Arruabarrena se perfila como el principal candidato para asumir como entrenador de Boca tras la salida de Claudio Úbeda. Según trascendió, el ex defensor es el nombre que más consenso genera en la conducción encabezada por Juan Román Riquelme y aparece al frente de una búsqueda que recién comenzó de manera formal luego de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores. De concretarse, iniciaría su segundo ciclo al mando del club después de casi diez años.
La dirigencia ya activó las gestiones para encontrar al sucesor de Úbeda y el Vasco reúne varios factores que lo posicionan por encima de otros postulantes. Además de su identificación con la institución, mantiene una relación de larga data con Riquelme, con quien compartió plantel en Boca y también en Villarreal. Actualmente se encuentra sin equipo tras su paso por Al-Taawoun de Arabia Saudita, donde dirigió por última vez durante 2024.
Arruabarrena ya tuvo una experiencia como técnico del Xeneize entre 2014 y 2016. Durante ese período conquistó el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina de 2015, aunque su ciclo también quedó atravesado por dos eliminaciones frente a River en competencias internacionales. La más recordada fue la de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, serie que terminó suspendida por el episodio del gas pimienta en la Bombonera y derivó en la descalificación de Boca por parte de Conmebol.
Tras dejar el club, desarrolló toda su carrera en el exterior. Dirigió en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, además de asumir el desafío de conducir a la selección de Emiratos Árabes Unidos. Allí no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022 luego de caer ante Australia en el repechaje. A la espera de una definición por parte de la dirigencia, el Vasco surge hoy como la alternativa más concreta para ocupar el banco de Boca en el segundo semestre.
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