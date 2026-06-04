El Vasco Arruabarrena, el principal apuntado para dirigir a Boca

Arruabarrena ya tuvo una experiencia como técnico del Xeneize entre 2014 y 2016. Durante ese período conquistó el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina de 2015, aunque su ciclo también quedó atravesado por dos eliminaciones frente a River en competencias internacionales. La más recordada fue la de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, serie que terminó suspendida por el episodio del gas pimienta en la Bombonera y derivó en la descalificación de Boca por parte de Conmebol.