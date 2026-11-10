River quiere adelantar su cruce con Lanús por los octavos del Torneo Clausura

Sin embargo, es curioso que el pedido es que el partido se juegue justo antes de la disputa de Boca de la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro, que se llevará a cabo el sábado 21. "Hay un tironeo fuerte entre River y Lanús. River pretende jugar el viernes 20 para evitar un partido el día domingo aquí en el Monumental con un posible festejo de Boca y la gente con menos paciencia que de costumbre y malestar", disparó Gustavo Yarroch, periodista de ESPN.