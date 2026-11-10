River quiere adelantar su cruce con Lanús por los octavos del Torneo Clausura

El Millonario pretende disputar el duelo decisivo contra el Granate días antes del fin de semana planeado por la AFA y desde el Sur se oponen. Por qué el pedido podría tener que ver con Boca.
River quiere adelantar su cruce con Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. El Millonario pretende enfrentar al Granate el viernes 20 de noviembre en el Monumental en vez del domingo 22 que tendría pensado programar el duelo la Asociación del Fútbol Argentino.
La dirigencia desea que no pase tanto tiempo entre el último partido del equipo de Ponzio y éste duelo decisivo contra el equipo del Sur. Cabe recordar que, por la visita del Papa, el club de Núñez chocó con Aldosivi en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura el pasado jueves 5 de noviembre.
Sin embargo, es curioso que el pedido es que el partido se juegue justo antes de la disputa de Boca de la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro, que se llevará a cabo el sábado 21. "Hay un tironeo fuerte entre River y Lanús. River pretende jugar el viernes 20 para evitar un partido el día domingo aquí en el Monumental con un posible festejo de Boca y la gente con menos paciencia que de costumbre y malestar", disparó Gustavo Yarroch, periodista de ESPN.
Sin embargo, Lanús se opuso al pedido de River por la fecha FIFA: Allan Wlk, goleador del equipo en el semestre con cuatro tantos, fue convocado para la selección paraguaya de Gustavo Alfaro y jugará amistosos en Asia. Serán este viernes a las 9 contra Singapur y el martes que viene a las 10 ante Japón, ambos en Singapur.
En este contexto, Wlk llegaría con lo justo al compromiso si se disputase el viernes y ni llegaría a volver a entrenar bajo las ordenes de Mauricio Pellegrino. De esta manera, varios días antes, ya se empezó a jugar el mata-mata entre River y Lanús por los octavos de final del certamen local.
comentar