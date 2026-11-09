Promedios 2027: los equipos que arrancarán el año en el fondo de la tabla

Tras el descenso de Estudiantes de Río Cuarto en este año, Atlético Tucumán, Banfield, Central Córdoba, Platense y Newell's protagonizarán la lucha por la permanencia en los promedios.
La tabla de los promedios ya empieza a generar preocupación en varios equipos de cara a la temporada 2027 del fútbol argentino. Con el cierre de la campaña 2026, en donde descendió Estudiantes de Río Cuarto por esta vía, Atlético Tucumán, Banfield, Central Córdoba, Platense y Newell's aparecen como los equipos más comprometidos en los promedios. La próxima temporada tendrá dos descensos: uno por la tabla anual y otro por los promedios.
El panorama más complicado será para Atlético Tucumán, que comenzará último entre los equipos que actualmente están en Primera División, con un coeficiente de 1,031, producto de 66 puntos en 64 partidos. Apenas por encima estará Banfield, con 1,063, luego de acumular 68 unidades en la misma cantidad de encuentros.
Un escalón más arriba aparecerá Central Córdoba de Santiago del Estero, con un promedio de 1,078 y 69 puntos. Platense y Newell's compartirán el mismo coeficiente de 1,109, con 71 unidades cada uno. Estos cinco equipos serán los principales apuntados en la pelea por evitar el descenso desde el comienzo del campeonato.
Talleres de Córdoba también deberá prestar atención a la clasificación. El conjunto cordobés arrancará en el puesto 23, con un promedio de 1,141 y 73 puntos acumulados. Más arriba estarán Deportivo Riestra y Sarmiento, ambos con 1,172, aunque tampoco podrán descuidarse durante el próximo año.
La situación de los recién ascendidos será particular: los dos equipos que consigan subir desde la Primera Nacional comenzarán a contabilizar sus promedios a partir de los partidos que disputen en 2027. Gimnasia de Mendoza, por su parte, dividirá por una cantidad menor de encuentros debido a su reciente ascenso. Así, Atlético Tucumán, Banfield, Central Córdoba, Platense y Newell's tendrán el desafío de sumar desde el inicio para no quedar comprometidos con la permanencia.
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