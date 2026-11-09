Promedios 2027: los equipos que arrancarán el año en el fondo de la tabla

Tras el descenso de Estudiantes de Río Cuarto en este año, Atlético Tucumán, Banfield, Central Córdoba, Platense y Newell's protagonizarán la lucha por la permanencia en los promedios.

La tabla de los promedios ya empieza a generar preocupación en varios equipos de cara a la temporada 2027 del fútbol argentino. Con el cierre de la campaña 2026, en donde descendió Estudiantes de Río Cuarto por esta vía, Atlético Tucumán, Banfield, Central Córdoba, Platense y Newell's aparecen como los equipos más comprometidos en los promedios. La próxima temporada tendrá dos descensos: uno por la tabla anual y otro por los promedios.