Lionel Scaloni y el show de Messi contra Argelia: "Qué voy a decir, es increíble"

El entrenador de la Selección Argentina destacó el triunfo a Argelia en el debut mundialista y llenó de elogios al capitán que tuvo una noche histórica.

Lionel Scaloni destacó la importancia del triunfo por 3-0 ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial y remarcó la dificultad que representó el rival. "Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien. Hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil", analizó el entrenador tras el encuentro.