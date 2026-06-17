Lionel Scaloni y el show de Messi contra Argelia: "Qué voy a decir, es increíble"

El entrenador de la Selección Argentina destacó el triunfo a Argelia en el debut mundialista y llenó de elogios al capitán que tuvo una noche histórica.
Lionel Scaloni destacó la importancia del triunfo por 3-0 ante Argelia en el debut de la Selección Argentina en el Mundial y remarcó la dificultad que representó el rival. "Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien. Hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil", analizó el entrenador tras el encuentro.
Además, el técnico valoró haber comenzado el torneo con una victoria después de la experiencia de Qatar 2022 con Arabia Saudita: "Siempre el primer partido es complicado. Habíamos tenido un traspié en el Mundial pasado y necesitábamos tener hoy un buen debut".
En cuanto al capitán, fue contundente: "Qué voy a decir. Sin palabras para Leo. Es increíble. Lo viene haciendo hace 20 años". Por otro lado, resaltó una de las señas de identidad del equipo: "No se da una pelota por perdida, ese es nuestro estilo".
"Bueno, son estadísticas. Esperemos que también se rompan, porque se dice que cuando se gana (un Mundial) no se puede repetir. Ya veremos... Vamos a luchar partido a partido", concluyó el entrenador, a quien se lo notó muy alegre tras la victoria en el debut mundialista.
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