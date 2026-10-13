Escándalo del VAR de celular: Lamolina explicó su decisión y Beligoy lo respaldó

El árbitro aseguró que modificó el fallo del penal tras hablar con su asistente y negó haber visto las imágenes que intentaron mostrarle desde teléfonos celulares.
Nicolás Lamolina rompió el silencio después de la polémica que se desató en el empate sin goles entre All Boys y Godoy Cruz por la Primera Nacional. Sobre el final del encuentro, el árbitro sancionó un penal para el equipo mendocino por una infracción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez, pero luego cambió el fallo por un tiro libre. La controversia estalló cuando integrantes del conjunto local ingresaron al campo con celulares para mostrarle imágenes de la jugada y decidió cambiar su decisión por la correcta, un tiro libre dado que fue afuera del área.
En diálogo con La Noche de TyC Sports, el juez explicó que su primera impresión fue que la infracción había ocurrido sobre la línea del área, por eso, inicialmente cobró penal y expulsó a Zafarana por juego brusco grave. Sin embargo, su asistente Agustín Méndez le advirtió que tenía dudas sobre la ubicación de la falta y que, desde su posición, había observado el contacto fuera del área. Lamolina consideró que su compañero tenía una perspectiva más favorable para determinar dónde había ocurrido la infracción.
El árbitro aseguró que no miró las imágenes que intentaron mostrarle desde los teléfonos y que hizo todo lo posible para evitar cualquier contacto visual con las pantallas. “Hice un esfuerzo muy grande para que no se acerque a mí, para que no me muestre la imagen”, afirmó. También explicó que temía que cualquier imagen suya mirando un celular alimentara la sospecha de que había cambiado el fallo por una intervención externa. Además, adelantó que las personas que ingresaron al campo serían informadas al Tribunal de Disciplina.
Lamolina también relató que la situación se descontroló cuando se acercó a conversar con su asistente y varias personas ingresaron al terreno de juego. Según su versión, una de ellas fue identificada con intervención policial y otra también intentó exhibirle una repetición. El juez sostuvo que el cambio de decisión se produjo exclusivamente por la indicación de Méndez, quien le señaló que la infracción había sido fuera del área y, tras la consulta, anuló el penal y sancionó un tiro libre directo, mientras los futbolistas de Godoy Cruz reclamaban por la determinación.
Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, salió a respaldar al juez mediante un comunicado oficial. El organismo reconoció que Lamolina había sancionado erróneamente el penal en primera instancia, pero sostuvo que corrigió su decisión después de recibir la indicación de su asistente. Según el documento, Méndez tenía una ubicación privilegiada para observar el punto de contacto y le informó correctamente que la infracción había ocurrido fuera del área. Una vez terminado el tumulto, el equipo arbitral resolvió reanudar el juego con un tiro libre directo.
En el cierre del comunicado, la Dirección Nacional de Arbitraje rechazó expresamente las versiones que vinculaban la modificación del fallo con las imágenes de los celulares. “Queda expresamente de manifiesto el rechazo a las diferentes versiones periodísticas que aducían la resolución de la mencionada jugada a través de dispositivos celulares o cualquier otra información externa”, señaló el organismo. De esta manera, Beligoy respaldó la explicación de Lamolina y afirmó que la decisión final respondió a la comunicación entre el árbitro principal y su asistente, en medio de un episodio que puso, una vez más, bajo la lupa el arbitraje en el Ascenso.
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