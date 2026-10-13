Escándalo del VAR de celular: Lamolina explicó su decisión y Beligoy lo respaldó

Integrantes de All Boys le muestran la jugada a Lamolina en un celular

Beligoy respaldó a Lamolina y rechazó la influencia de los celulares

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, salió a respaldar al juez mediante un comunicado oficial. El organismo reconoció que Lamolina había sancionado erróneamente el penal en primera instancia, pero sostuvo que corrigió su decisión después de recibir la indicación de su asistente. Según el documento, Méndez tenía una ubicación privilegiada para observar el punto de contacto y le informó correctamente que la infracción había ocurrido fuera del área. Una vez terminado el tumulto, el equipo arbitral resolvió reanudar el juego con un tiro libre directo.

En el cierre del comunicado, la Dirección Nacional de Arbitraje rechazó expresamente las versiones que vinculaban la modificación del fallo con las imágenes de los celulares. “Queda expresamente de manifiesto el rechazo a las diferentes versiones periodísticas que aducían la resolución de la mencionada jugada a través de dispositivos celulares o cualquier otra información externa”, señaló el organismo. De esta manera, Beligoy respaldó la explicación de Lamolina y afirmó que la decisión final respondió a la comunicación entre el árbitro principal y su asistente, en medio de un episodio que puso, una vez más, bajo la lupa el arbitraje en el Ascenso.