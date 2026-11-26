La dirigencia encabezada por Diego Milito ya se comunicó con el arquero de 32 años, que actualmente juega en Atlético de Madrid y tiene contrato en Europa hasta junio de 2028.

Racing comenzó a planificar la próxima temporada después de un 2026 para el olvido y uno de los grandes objetivos del mercado de pases es Juan Musso. La dirigencia encabezada por Diego Milito ya se comunicó con el arquero de 32 años, subcampeón del mundo con la Selección Argentina y actualmente en Atlético de Madrid, para manifestarle su intención de repatriarlo y convertirlo en uno de los referentes del equipo.