La dirigencia encabezada por Diego Milito ya se comunicó con el arquero de 32 años, que actualmente juega en Atlético de Madrid y tiene contrato en Europa hasta junio de 2028.
Racing comenzó a planificar la próxima temporada después de un 2026 para el olvido y uno de los grandes objetivos del mercado de pases es Juan Musso. La dirigencia encabezada por Diego Milito ya se comunicó con el arquero de 32 años, subcampeón del mundo con la Selección Argentina y actualmente en Atlético de Madrid, para manifestarle su intención de repatriarlo y convertirlo en uno de los referentes del equipo.
El regreso del guardameta, surgido de las inferiores de la Academia, no será sencillo. Musso es suplente de Jan Oblak en el conjunto español y todavía no sumó minutos durante este semestre, sin embargo, tiene contrato vigente con el Colchonero hasta el 30 de junio de 2028, por lo que una eventual salida dependerá de las condiciones que puedan acordar las partes.
Según trascendió, la posibilidad de volver a Avellaneda depende principalmente de la voluntad del futbolista y de las gestiones que pueda realizar con Atlético de Madrid. Su presente en la Selección Argentina también podría influir en la decisión, ya que es uno de los habituales suplentes de Emiliano Martínez junto a Gerónimo Rulli.
Mientras busca definir quién será el próximo entrenador, Racing ya trabaja en la reconstrucción del plantel para 2027. Musso aparece como uno de los grandes sueños de Milito, que también tiene en carpeta a otros futbolistas con pasado en el club, como Gabriel Rojas y Carlos Alcaraz, con la intención de recuperar protagonismo después de una temporada complicada.
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