Por otra parte, el Apache buscó despejar cualquier interpretación política alrededor de la fiesta, en medio de las diferencias que mantuvo con Riquelme. “No hay clase política en la despedida, es mi fiesta, la de Boca. Van a estar todos invitados. A su fiesta, a su cumpleaños, uno invita a quien quiere”, sostuvo al explicar que su intención es reunir a distintas figuras vinculadas con el club.

En ese sentido, Tevez también explicó por qué eligió diciembre para realizar el encuentro y no junio. “Si quería hacer algo político lo hacía en junio, decidí hacerlo en diciembre porque sabía que el año que viene hay elecciones en el club. Quiero pasar un buen 20 de diciembre”, afirmó. Su objetivo es disfrutar de una jornada con la camiseta azul y oro como única bandera y, si se cumple su deseo, con un tridente inolvidable dentro de la cancha.

Uno por uno, los invitados a la despedida de Carlos Tevez

Juan Román Riquelme

Sergio Agüero

Martín Palermo

Gianlugi Buffon

Leandro Paredes

Rio Ferdinand

Rolando Schiavi

Lionel Messi

Franco Colapinto

Juan Martín Del Potro