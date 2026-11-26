El Apache reconoció que le gustaría tener al actual presidente de Boca dentro de la cancha el 20 de diciembre y se imaginó compartiendo el ataque con dos de los máximos ídolos del club.
Carlos Tevez tiene un deseo especial para su partido despedida, que se realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera: compartir el ataque con Juan Román Riquelme y Martín Palermo. En una entrevista con TyC Sports, el Apache se ilusionó con la posibilidad de reunir a tres de los máximos ídolos de Boca dentro de la cancha y reconoció que le encantaría que el actual presidente del club participe del encuentro.
“Me encantaría que juegue. Yo me imagino a Román, a Martín y a mí arriba. Sería un sueño, imaginate cómo va a estar la Bombonera”, expresó el exdelantero. La frase alimentó la expectativa por una imagen que sería especial para los hinchas xeneizes, aunque todavía no está confirmado que Riquelme vaya a ponerse los botines.
Tevez aclaró que el presidente tendrá total libertad para elegir cómo participar de la jornada y agradeció la predisposición que mostró desde el primer momento para colaborar con la organización. “Primero le quiero agradecer. Desde el primer momento en que lo llamé estuvo siempre a disposición y eso es importante decirlo”, señaló. Además, contó que tendrá una camiseta preparada por si decide jugar y un palco disponible si prefiere observar el partido desde allí.
La despedida también contará con la presencia confirmada de Lionel Messi, uno de los invitados más destacados para el evento. La reunión de distintas figuras del fútbol tendrá como escenario La Bombonera, pero la posibilidad de ver a Tevez, Riquelme y Palermo compartiendo el frente de ataque aparece como uno de los momentos que más expectativa genera.
Por otra parte, el Apache buscó despejar cualquier interpretación política alrededor de la fiesta, en medio de las diferencias que mantuvo con Riquelme. “No hay clase política en la despedida, es mi fiesta, la de Boca. Van a estar todos invitados. A su fiesta, a su cumpleaños, uno invita a quien quiere”, sostuvo al explicar que su intención es reunir a distintas figuras vinculadas con el club.
En ese sentido, Tevez también explicó por qué eligió diciembre para realizar el encuentro y no junio. “Si quería hacer algo político lo hacía en junio, decidí hacerlo en diciembre porque sabía que el año que viene hay elecciones en el club. Quiero pasar un buen 20 de diciembre”, afirmó. Su objetivo es disfrutar de una jornada con la camiseta azul y oro como única bandera y, si se cumple su deseo, con un tridente inolvidable dentro de la cancha.
Juan Román Riquelme
Sergio Agüero
Martín Palermo
Gianlugi Buffon
Leandro Paredes
Rio Ferdinand
Rolando Schiavi
Lionel Messi
Franco Colapinto
Juan Martín Del Potro
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