Lucas Janson, Ignacio Miramón, Marcelo Torres, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón y Maximiliano Zalazar son los seis jugadores con historia en el Xeneize que intentarán eliminarlo con Gimnasia.
Seis futbolistas con pasado en Boca buscarán eliminarlo en los cuartos de final del Torneo Clausura con Gimnasia. Sí, en el cruce de este domingo, el equipo platense tendrá un condimento especial: Lucas Janson, Ignacio Miramón, Marcelo Torres, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón y Maximiliano Zalazar pasaron por el club de La Ribera y ahora intentarán amargarlo en la Bombonera.
De hecho, de los seis cuatro fueron titulares en la victoria por 4-2 frente a Newell's, que le permitió al Lobo meterse entre los ocho mejores: Janson, Miramón, Silva Torrejón y Torres. Los otros dos también forman parte del plantel de Ariel Pereyra y uno de ellos sumó minutos también ante la Lepra: Giampaoli ingresó desde el banco en los octavos de final, mientras que Zalazar aparece como una alternativa para el ataque.
Janson es uno de los nombres más recientes de esta lista. Llegó a Boca en 2023, procedente de Vélez, pero no consiguió la continuidad esperada y a comienzos de 2026 pasó a préstamo a Gimnasia. Ante Newell's fue protagonista con una asistencia de taco. Por su parte, Miramón regresó al fútbol argentino en 2024 desde Lille y, después de su experiencia en el Xeneize, volvió al club donde se formó para convertirse en una pieza importante del mediocampo tripero.
La lista también incluye a dos futbolistas surgidos de las Inferiores. Torres fue una de las grandes apariciones de la cantera xeneize y se destacó como goleador de la Reserva dirigida por Rolando Schiavi, aunque no llegó a debutar oficialmente en Primera. Giampaoli, en cambio, sí tuvo su estreno en mayo de 2021, durante el ciclo de Miguel Ángel Russo. Silva Torrejón también llegó a jugar en la máxima categoría, con dos partidos oficiales en 2016, mientras que Zalazar debutó en septiembre de 2022 frente a Lanús.
Ahora, los seis tendrán la oportunidad de enfrentar a su antiguo club en un partido decisivo. Gimnasia acumula 11 encuentros sin derrotas y viene de convertirle cuatro goles a Newell's, mientras que Boca lleva 16 partidos invicto en el ámbito local. El domingo, desde las 20.30, el Lobo intentará aprovechar su buen momento y apoyarse también en sus exfutbolistas para dar el golpe en la Bombonera y avanzar a las semifinales del Clausura.
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