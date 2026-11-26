Janson es uno de los nombres más recientes de esta lista. Llegó a Boca en 2023, procedente de Vélez, pero no consiguió la continuidad esperada y a comienzos de 2026 pasó a préstamo a Gimnasia. Ante Newell's fue protagonista con una asistencia de taco. Por su parte, Miramón regresó al fútbol argentino en 2024 desde Lille y, después de su experiencia en el Xeneize, volvió al club donde se formó para convertirse en una pieza importante del mediocampo tripero.