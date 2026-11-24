En ese proceso, Viera destacó el protagonismo que les dio a los juveniles, entre ellos Felipe Tempone, Mateo Pérez Curci, Juan Miguel Arrayago y Josías Palais, en un plantel que definió como reducido. "A los juveniles les digo 'van a jugar y, si andan bien o mal, el partido que viene van a jugar de titulares de vuelta'. Siempre voy a dar dos partidos porque si no quieren hacer todo en el mismo encuentro", contó. Además, valoró el respaldo que recibió del grupo desde su llegada a Avellaneda y aseguró que seguirá trabajando con los recursos disponibles.

Por último, el entrenador hizo un balance de su ciclo y reconoció que considera que Independiente podría haber sumado algunos puntos más, aunque destacó el rendimiento en varios encuentros importantes. "Estoy conforme, creo que algún punto más deberíamos haber sumado. En todos los partidos voy buscando algún puesto y trabajando diferente en la semana", expresó.