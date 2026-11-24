El entrenador del Rojo habló sobre el desafío de los cuartos de final del Clausura contra Vélez, destacó el aporte de Maxi Meza y explicó cómo atraviesa su ciclo con las elecciones en el horizonte.
Jadson Viera palpitó el cruce de Independiente ante Vélez por los cuartos de final del Torneo Clausura y reconoció la ilusión que atraviesa al plantel de cara a los playoffs. En una entrevista con TyC Sports, el entrenador analizó al próximo rival, valoró el rendimiento de algunos futbolistas y se refirió a su futuro en el club, en medio de un contexto institucional atravesado por las elecciones. "Estamos ilusionados, pero a nosotros nos queda cómodo el partido a partido", sostuvo.
Sobre el Fortín, el técnico uruguayo advirtió que será un rival exigente y destacó sus características ofensivas. "Es un equipo que juega muy bien. Venimos de jugar con Argentinos Juniors, un equipo aceitado y con muy buenos movimientos. Vélez es mucho más vertical, que te ataca entre líneas directamente, con un poco menos de posesión. Es un equipo duro que trata de presionarte mucho todo el tiempo", explicó. Además, consideró que Independiente deberá aprovechar los espacios que pueda encontrar y remarcó que sus juveniles podrían ser determinantes en el tramo final del encuentro.
Viera también se detuvo en el presente de Maxi Meza, una de las principales figuras del equipo en los últimos partidos. "Cuando llegué le dije que quería que sea el Meza que yo conozco. Le encontré una función de libertad en la parte ofensiva, con algo de compromiso en la defensiva. Nos da muchos movimientos, nos da la pausa, el balón parado, el gol. Es de los jugadores que necesitan estar adentro de la cancha", señaló. Por otra parte, explicó su decisión de reemplazar a Rodrigo Rey por Santiago Mele y destacó la actitud del arquero, aunque prefirió no revelar los motivos futbolísticos de la modificación.
Uno de los puntos que más preocupa al entrenador es el contexto institucional que atraviesa Independiente, con las elecciones de diciembre y la incertidumbre sobre la continuidad de su ciclo. Su contrato vence a fin de año y la llegada de una nueva comisión directiva podría modificar el escenario. "Hay que esperar. Cuando firmé no quería tener ningún problema a futuro. Quería trabajar, mostrar mi trabajo y que los resultados condicionen las decisiones del año que viene", explicó. También reconoció que intenta mantenerse al margen de las críticas y que prefiere recibirlas antes que sus futbolistas. "Yo quiero dejar a Independiente lo más alto posible", afirmó.
En ese proceso, Viera destacó el protagonismo que les dio a los juveniles, entre ellos Felipe Tempone, Mateo Pérez Curci, Juan Miguel Arrayago y Josías Palais, en un plantel que definió como reducido. "A los juveniles les digo 'van a jugar y, si andan bien o mal, el partido que viene van a jugar de titulares de vuelta'. Siempre voy a dar dos partidos porque si no quieren hacer todo en el mismo encuentro", contó. Además, valoró el respaldo que recibió del grupo desde su llegada a Avellaneda y aseguró que seguirá trabajando con los recursos disponibles.
Por último, el entrenador hizo un balance de su ciclo y reconoció que considera que Independiente podría haber sumado algunos puntos más, aunque destacó el rendimiento en varios encuentros importantes. "Estoy conforme, creo que algún punto más deberíamos haber sumado. En todos los partidos voy buscando algún puesto y trabajando diferente en la semana", expresó.
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